Військовий збір: актуальні ставки, приклади розрахунку із зарплати та відповідальність за несплату

Згідно з роз’ясненнями порталу «Головбух», військовий збір у 2026 році залишається обов’язковим елементом оподаткування доходів фізичних осіб. Він супроводжує кожну зарплату, лікарняні, премії й інші виплати, тому бухгалтерові важливо розуміти не тільки ставку, а й механіку розрахунку, відображення в звітності та ризики, які виникають у разі порушення строків сплати. Військовий збір — це не формальність, а податок, за яким податкова дуже пильно стежить.

Актуальна ставка Військового збору у 2026 році

У 2026 році ставка Військового збору становить 5% від бази оподаткування. Це фіксована ставка: вона не змінюється залежно від розміру доходу, місця роботи, виду діяльності або статусу працівника. Єдине, що впливає на оподаткування, — це перелік доходів, які Законом звільнені від ВЗ. Він невеликий і майже не зачіпає класичні трудові виплати. Тому 5% утримують із заробітної плати, премій, лікарняних, відпускних, винагород за ЦПД, орендних доходів та інших оподатковуваних виплат. Для роботодавців ставка також єдина й не залежить від форми власності чи системи оподаткування.

Об’єкти оподаткування (які доходи підлягають ВЗ)

Об’єктом оподаткування є:

зарплата працівників;

винагороди за цивільно-правовими договорами;

додаткові блага у грошовій формі;

лікарняні та відпускні;

премії, надбавки й компенсації;

дохід від оренди нерухомості для фізосіб;

дохід від продажу рухомого та нерухомого майна — у випадках, визначених ПК.

Не оподатковують ВЗ: допомогу при вагітності й пологах, державні соціальні виплати, разову грошову допомогу військовослужбовцям, деякі страхові виплати. Всі інші доходи — у полі зору ВЗ. Якщо бухгалтер сумнівається, правильніше за все перевірити відповідну норму ПК.

Порядок розрахунку ВЗ із заробітної плати та інших доходів (з прикладами)

Розрахунок ВЗ відбувається за простою формулою: база × 5%. Базою є сума нарахованого доходу без зменшення на ЄСВ чи інші утримання. Тобто військовий збір розраховують від «брутто»-виплати.

Приклад 1. Зарплата працівника — 15 000 грн.

ВЗ = 15 000 × 5% = 750 грн.

Приклад 2. Лікарняні — 4 800 грн.

ВЗ = 4 800 × 5% = 240 грн.

Приклад 3. Винагорода за ЦПД — 10 000 грн.

ВЗ = 10 000 × 5% = 500 грн.

Усі розрахунки виконують у день нарахування доходу. Сплачують ВЗ разом із ПДФО — у строки, установлені для виплати зарплати, або не пізніше наступного банківського дня після фактичної виплати працівникові.

Відображення ВЗ в Об’єднаній звітності

Військовий збір у 2026 році відображають у складі об’єднаної звітності з ПДФО, ЄСВ та ВЗ, яку подають щокварталу. У звіті є окремі графи для бази оподаткування ВЗ та утриманої суми. Дані подають у розрізі кожного працівника та по кожному місяцю кварталу. Якщо була доплата, коригування або виправлення помилок, їх відображають окремим рядком. У разі виявлення порушень бухгалтер подає уточнюючий розрахунок і доплачує податок разом із штрафом. Важливо, щоб дані щодо ВЗ у бухобліку збігалися з показниками реєстрів нарахувань та розрахунковими документами.

Відповідальність за несплату або несвоєчасну сплату ВЗ

За несвоєчасну сплату ВЗ передбачено штраф у розмірі 10% суми недоплати, якщо прострочення до 30 днів, і 20% — якщо більше 30 днів. Додатково нараховується пеня за кожний день прострочення. Якщо факт несплати виявлено під час перевірки, відповідальність може бути вищою: застосовують штрафи, передбачені ст. 127 ПК. Бухгалтер несе відповідальність як податковий агент, тому будь-яке порушення у сфері ВЗ податкова відстежує особливо уважно.