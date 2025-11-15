В Ужгороді відбудеться конференція «Difficult Cases 2.0»

20 грудня 2025 року в Ужгороді відбудеться одна з ключових подій року в сфері пластичної та реконструктивної хірургії — конференція «Live Surgery Transcarpathian: Difficult Cases 2.0».

Організатор — клініка пластичної хірургії Lita Plus, за підтримки UPRADAS — Ukrainian Plastic Reconstructive Aesthetic Dermatosurgeons Association.

Захід об'єднає понад 100 пластичних і реконструктивних хірургів, дерматологів і дерматохірургів з усієї України, щоб поділитися практичним досвідом, обговорити складні клінічні випадки та представити нові підходи до лікування.

Під час конференції будуть розібрані кейси реконструктивних операцій, проведених військовим.

Крім основної наукової програми, на учасників чекають дискусійні панелі, практичні кейси та професійний нетворкінг.

Простір реального навчання

Конференція Difficult Cases 2.0 вже вдруге стане унікальним майданчиком для живого професійного діалогу, де понад 20 спікерів розберуть клінічні випадки з власної практики, складні кейси та рішення.

«Ми створили формат, де лікар може вчитися у лікаря. Саме це формує нову якість медицини — коли професійне середовище не змагається, а розвивається разом», — зазначає Сергій Дербак, засновник клініки Lita Plus і президент асоціації UPRADAS.

Серед спікерів заходу — Сергій Дербак, Руслан Гуменний, Олександр Карпінський, Ілля Кириченко, Олександр Туркевич, Сергій Романюк, Володимир Шаповалюк, Євген Симулик, Денис Поминчук, Олександр Пасічник, Василь Пасічник, Анна Баринова, Ірина Шмигіна та інші провідні хірурги України.

Закарпаття — центр професійного розвитку

Традиційно захід відбудеться в Ужгороді, в готельному комплексі «Камелот».

«Закарпаття стає важливою точкою розвитку медичної освіти. Це місце, де поєднуються спокій, фокус і спільнота — саме те, що потрібно для професійного зростання», — коментує Олександр Карпінський, пластичний хірург клініки Lita Plus.

Підтримка UPRADAS

Конференція проходить за підтримки асоціації UPRADAS, яка об'єднує пластичних, реконструктивних, естетичних і дерматохірургів України.

Асоціація сприяє розвитку післядипломної освіти, підвищенню стандартів хірургії та інтеграції українських лікарів у міжнародну професійну спільноту.

«Ми підтримуємо події, які формують не тільки знання, але й культуру спілкування між фахівцями. Difficult Cases — це саме той формат, який змінює підхід до навчання в медицині», — зазначає Сергій Дербак.

Медицина заради життя

Крім освітньої цінності, конференція має благодійну місію — всі зібрані кошти будуть спрямовані на придбання автомобілів і спорядження для потреб ЗСУ.

Традиційно в рамках заходу відбудеться гала-вечір з благодійним аукціоном, кошти від якого також підуть на допомогу ЗСУ.

Для студентів та інтернів

Окрема категорія участі відкрита для студентів медичних університетів та інтернів.

Це унікальна можливість побачити роботу провідних хірургів, поспілкуватися з менторами та зробити перші кроки у професійному розвитку.

Дата: 20 грудня 2025 року

Місце: готельний комплекс «Камелот», Ужгород

Початок: 09:00

Онлайн-реєстрація та деталі програми: https://livesurgery-transcarpathian.com

Акредитація ЗМІ: +38 050 172 35 00

Контактна особа: Кіра Скрипник, керівник PR-відділу клініки Lita Plus — [email protected].

Інтефракс-Україна — інформаційний партнер конференції