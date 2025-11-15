Як українці знімають фільм "Острів" в Іспанії та чому ним уже зацікавилися британські дистриб’ютори: про голлівудських акторів, іспанський темперамент і українську відданість кіно

На Канарських островах тривають зйомки міжнародного фільму за участю Кевіна Макнеллі, Рейчел Уоррен та Богдана Бенюка

Зйомки фільму «Острів» (Island), які відбуваються на Канарських островах під керівництвом українського режисера Сергія Скобуна, відкрили не лише нові кінематографічні горизонти, а й цікаві культурні особливості співпраці між акторами різних країн.

«Під час зйомок ми часто проводимо кастинги, і відразу помітили різницю між підходами акторів з різних країн.

Британці — дуже формальні. Майже всі працюють через своїх агентів або менеджерів, і кожну деталь потрібно погоджувати через них. Іноді це забирає багато часу і ускладнює комунікацію.

З іспанцями — зовсім інакше. Вони відкриті, щирі, працюють безпосередньо з режисером або продюсером. Відчувається, що в цьому є частина їхньої культури — тепло, гнучкість і позитив. З ними працювати легко», — розповідає Сергій Скобун.

Українці також активно беруть участь у проєкті. Народний артист Богдан Бенюк спеціально прилетів до Іспанії, щоб знятися в одному з епізодів. Його роль вимагала гри англійською мовою, що стало певним викликом.

«Пан Богдан впорався чудово. Ми застосували невеличкі трюки — знімали сцени так, щоб не було видно артикуляції. Це дозволило зберегти природність діалогу і водночас полегшило актору виконання ролі іноземною мовою», — ділиться режисер.

Особливе враження на знімальну групу справив Кевін Макнеллі, зірка «Піратів Карибського моря». Попри голлівудський статус, актор виявився надзвичайно скромним і пунктуальним.

«Ми домовилися заїхати по Кевіна о дев’ятій ранку. Коли подзвонили у двері його номера, вони одразу відчинилися — перед нами стояв Кевін: з валізою в одній руці і костюмами на вішаку в іншій. Тобто рівно о 9:00 він уже чекав нас біля дверей. Така точність і повага до команди — рідкість у сучасному кіно», — згадує Скобун.

Для порівняння, іспанські актори, хоч і дуже віддані процесу, не надто зважають на точність.

«Для них запізнитися на пів години — це цілком нормально. Але коли починається зйомка, вони працюють із повною віддачею», — додає режисер.

Не менш цікаву історію розповів український художник Євген Судьїн, який також знімається у фільмі.

«В одній зі сцен я був у художній галереї, коли за сюжетом туди вриваються гангстери. Вони випадково прострілюють одну з моїх картин, у яку я вклав багато часу й енергії. І за сценарієм я мав битися з цими злочинцями. Чесно кажучи, коли я побачив, як у моє полотно зробили дірку, я грав у цій бійці максимально щиро», — сміється Євген.

Сюжет «Острова» розповідає історію Болда — колектора боргів, який потрапляє у вир криміналу, брехні й технологічного контролю. Фільм знімається трьома мовами — українською, англійською та іспанською, а його прем’єра запланована на 2026 рік.

«Це кіно про людину, яка шукає правду і свободу у світі, де навіть штучний інтелект здається надійнішим за людей», — підсумовує Сергій Скобун.

Окрім активного інтересу з боку глядачів , фільм Island уже привернув увагу кількох британських дистриб’юторських компаній, які розглядають можливість прокату стрічки у Великій Британії. За словами продюсерів, перемовини тривають, і міжнародний реліз може стати одним із наймасштабніших для українського кіновиробництва за останні роки.