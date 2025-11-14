Українські сайти, які варто відвідати

Для кожного українця, який прагне глибше пізнати себе та свою країну, варто відвідувати та читати українські сайти, що є нестандартними у подачі інформації та мають свій характер і власну точку зору. Сайти про Україну, які представлені нижче, мають саме свою душу та особливість з національним характером.

Портал «Таємна Січ»

(👉 kampot.org.ua) — це по суті один із перших малих українських порталів українського веб-розробника "rullan", який прагне пізнати глибину власної історії, розібратися у сучасних подіях та зазирнути у майбутнє своєї нації. Тут зібрано все, що допомагає усвідомити себе частиною великого народу: від давніх традицій і козацької слави до актуальних новин, порад із саморозвитку та культурних надбань. Кожен розділ порталу — це крок до розуміння, ким ми є і куди прямуємо.

По суті тут зібрана солянка від українського гумору, гороскопу до історії та інтернет каталогу української продукції.

«Українознавство»

Портал «Українознавство» (ukrajinoznavstvo.org.ua) — це шлях до серця української душі, де кожне слово дихає тисячолітньою історією, а кожна думка пронизана любов’ю до рідної землі. Тут не просто зібрано факти — тут оживає дух нації, її ментальність, традиції та геній, що вижив крізь століття поневірянь. Це місце, де незалежність України вимірюється не роками, а глибиною усвідомлення власної духовної спадщини.

На сторінках сайту розкривається вся багатогранність української культури: від народних звичаїв і матеріальних надбань до філософських глибин Порфирія Юркевича та світового визнання наших митців. «Українознавство» — це не енциклопедія, а живий посібник для тих, хто прагне зрозуміти, звідки ми походимо, ким є сьогодні і якими будемо завтра. Кожен розділ — це крок до відродження духовного потенціалу, без якого неможливе справжнє державотворення.

«Енциклопедія української культури»

Traditions.pp.ua — це унікальний цифровий простір, присвячений збереженню та популяризації багатства українських народних традицій, звичаїв та обрядів. Сайт є справжньою скарбницею знань про календарно-обрядовий цикл, родинні святкування, народні вірування та символіку, що століттями формували національну ідентичність. Тут відвідувачі можуть глибоко зануритися у світ минулого, зрозуміти глибинний сенс кожного свята — від Різдва до Купала — і дізнатися, як ці звичаї оживають у сучасному контексті.

На відміну від сухих академічних джерел, ресурс подає інформацію живою, доступною мовою, роблячи її цікавою як для досвідчених етнографів, так і для широкого загалу.

«Сайт про козацтво»

👉 Kozaku.in.ua — це спеціалізований інформаційно-освітній ресурс, що комплексно розкриває багатогранну історію, культуру, побут та військове мистецтво українського козацтва. Цей сайт є віртуальним музеєм, який пропонує читачам глибоке занурення у золоту добу Запорізької Січі та козацьких полків. Він зібрав воєдино статті про видатних гетьманів, аналіз ключових битв, опис козацької зброї, символіки, а також фольклорні матеріали, що ілюструють дух вольності та незламності. Сайт сприяє відродженню козацьких традицій та популяризації ідеалів честі, мужності та патріотизму, які є невід'ємною частиною української ідентичності. Даний ресурс є важливим внеском у формування історичної пам'яті та національної свідомості, роблячи героїчну спадщину козацтва близькою і зрозумілою для сучасного покоління.

«Мій Дім» - сайт для господаря

Мій Дім (👉 md.org.ua) — це теплий куточок натхнення для кожного, хто мріє перетворити свій дім на справжній оазис затишку й краси. Тут зібрано тисячі ідей та практичних порад, що допоможуть вдихнути нове життя у кожну кімнату, сад чи навіть маленький акваріум. Це не просто сайт — це провідник у світ гармонійного простору, де функціональність ідеально поєднується з естетикою та індивідуальним стилем.

Цей ресурс створений для тих, хто цінує красу в дрібницях: від стильного текстилю до живих квітів на підвіконні. «Мій Дім» — це ваш помічник у створенні простору вашого будинку чи квартири.

«Довідник з історії України»

(ukraine-history.pp.ua) — відкриває двері до розуміння державотворення — від правових основ Русі до самоврядності Гетьманщини, від визвольних змагань Мазепи до Революції Гідності. Тут оживають видатні постаті, гримлять знакові битви, розкриваються культурні скарби — мова, література, мистецтво, що вистояли крізь століття асиміляції. Кожна сторінка — це шана стійкості народу, який завжди прагнув свободи й самоутвердження.

Цей ресурс — незамінний помічник для студентів, дослідників і кожного, хто хоче пізнати історію України з різних джерел та під різними поглядами.