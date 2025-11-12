Дмитро Полковський складає повноваження Голови Наглядової ради Банку «ГЛОБУС»

Банк «ГЛОБУС» повідомляє про кадрові зміни у складі Наглядової ради. Голова Ради Банку Дмитро Полковський прийняв рішення скласти повноваження. У відкритому листі-подяці до банку Полковський висловив вдячність за командну роботу, націлену на результат, та підсумував ключові досягнення.

«Дорогі колеги, однодумці, клієнти, партнери та друзі Банку ГЛОБУС!

6 листопада було офіційно повідомлено про моє рішення скласти повноваження Голови Наглядової ради. Це зважений і запланований крок. Залишаю посаду з відчуттям глибокої вдячності та гордості, адже Банк ГЛОБУС — установа з бездоганною репутацією, міцними показниками та шаленим потенціалом до зростання й нових перемог», — наголосив Полковський.

Дмитро Полковський очолював Наглядову раду Банку «ГЛОБУС» з 2016 року. За його каденції банк суттєво посилив позиції на ринку. Концентруючи увагу на забезпеченні стійкої прибутковості, нарощенню активів та сталому надходженню клієнтських коштів, вдалося суттєво підвищити показники ліквідності та капіталізацію. Відчутною зоною росту стало розширення лінійки банківських продуктів для клієнтів-фізичних осіб, малого і середнього бізнесу, діджиталізація та послідовна робота над удосконаленням якості обслуговування. Усього цього вдалось досягти завдяки однодумцям — професіоналам, як вважає Полковський.

— Найбільша моя гордість — команда, що майже не змінилася за роки моєї каденції. Разом ми пройшли крізь найскладніші випробування: «банкопад» 2014–2016 років, пандемію COVID-19, повномасштабну війну. Ми вистояли, зберегли стійкість і довіру клієнтів, зміцнили капітал та ліквідність, розширили продуктові рішення для роздрібних клієнтів і МСБ, а також прискорили цифрову трансформацію. Це результат вашої професійності, людяності та дисципліни ризик-менеджменту.

Дякую кожному працівнику Банку за щоденну відданість справі, колегам і однодумцям — за чесні дискусії та спільні рішення, клієнтам — за довіру, що надихає ставати кращими, партнерам — за надійне плече у складні часи, друзям Банку — за підтримку, яка допомагала рухатися вперед навіть тоді, коли було найважче.

Ми зберегли прозорі стандарти корпоративного управління, підвищили операційну ефективність і створили міцний фундамент для наступного етапу розвитку. Вірю, що новий Голова Наглядової ради разом із командою збереже наступність стратегії та додасть нової динаміки зростанню Банку ГЛОБУС», — пише Полковський у відкритому листі.

Правління Банку офіційно подякувало Дмитру Полковському за десятирічне лідерство та стратегічне бачення, яке сприяло розвитку установи.

Полковський зазначив, що надалі планує сфокусуватись на власних проєктах та водночас залишатиметься акціонером та другом Банку «ГЛОБУС».

— Я зосереджуся на власних інвестиційних проєктах в Україні та за кордоном, залишаючись стійким партнером Банку та його екосистеми. Завжди вболіватиму за наш спільний дім — Банк ГЛОБУС — і допомагатиму там, де моя експертиза та контакти будуть корисні.

Новим Головою Наглядової ради банку обрано Діляру Мустафаєву, яка була незалежною членкинею Ради з 2019 року. Вона запевнила, що у своїй діяльності дотримуватиметься напрацьованої за роки стратегії та ключових пріоритетів банку: керованості ризиками, прозорості звітності та відповідального зростання. За словами Мустафаєвої, найближчим часом «ГЛОБУС» зосередиться на розвитку програм підтримки ветеранського бізнесу та участі в державних кредитних програмах, приділяючи особливу увагу новим партнерським проєктам і міжнародному співробітництву.