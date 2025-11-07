Ті, хто не чекає кінця війни, щоб діяти: історія Армена Саргсяна

Поки одні рахують втрати, інші будують майбутнє. Армен Саргсян - меценат, волонтер і засновник благодійного фонду «Армерія». Його команда допомагає дітям, ветеранам та спортсменам, які продовжують підіймати український прапор на міжнародній арені.

Коли країна живе у стані війни, багато хто втрачає не лише дім чи роботу - а й віру у те, що навколо ще залишилося добро. Проте є люди, які не чекають «кращих часів» і не шукають гучних титулів. Вони просто роблять те, що треба. Один із них - Армен Саргсян.

Він допомагає дітям з дитячих будинків, вихованцям інклюзивних центрів та родинам українських ветеранів. Для нього благодійність - не тимчасова акція і не публічний жест, а спосіб повернути дітям відчуття стабільності, тепла і підтримки. Там, де система дає збій, починається просте людське співчуття, яке він перетворює на конкретні дії.

Окреме місце у його діяльності посідає спорт. Саргсян переконаний: спорт виховує характер і дає людині внутрішню опору. Завдяки підтримці фонду «Армерія» українські спортсмени виступають на міжнародних змаганнях і стабільно повертаються з нагородами. Їхні перемоги - це не лише медалі, а й нагадування, що Україна здатна перемагати навіть у найважчі часи.

Фонд «Армерія» виріс із волонтерської ініціативи у потужну організацію, що системно підтримує дітей, ветеранів та спортивні програми. Команду складають волонтери й самі ветерани, які знають, наскільки важливо не залишатися осторонь. Вони закуповують обладнання для інклюзивних центрів, організовують програми реабілітації, допомагають молоді розвиватися у спорті та освіті.

Армен не любить камер і офіційних виступів. Його головний аргумент - результат. Усмішки дітей, тренування спортсменів, історії ветеранів, які повертаються до активного життя, - це і є найкращий показник ефективності.

У країні, де часто говорять про проблеми, але рідко їх вирішують, такі люди доводять: справжній патріотизм - це не слова, а конкретні вчинки. Армен Саргсян щодня обирає саме цей шлях.