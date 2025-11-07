Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
20:00 07.11.2025

Ті, хто не чекає кінця війни, щоб діяти: історія Армена Саргсяна

2 хв читати

2025-11-07-19-56-32

Поки одні рахують втрати, інші будують майбутнє. Армен Саргсян - меценат, волонтер і засновник благодійного фонду «Армерія». Його команда допомагає дітям, ветеранам та спортсменам, які продовжують підіймати український прапор на міжнародній арені.

Коли країна живе у стані війни, багато хто втрачає не лише дім чи роботу - а й віру у те, що навколо ще залишилося добро. Проте є люди, які не чекають «кращих часів» і не шукають гучних титулів. Вони просто роблять те, що треба. Один із них - Армен Саргсян.

Він допомагає дітям з дитячих будинків, вихованцям інклюзивних центрів та родинам українських ветеранів. Для нього благодійність - не тимчасова акція і не публічний жест, а спосіб повернути дітям відчуття стабільності, тепла і підтримки. Там, де система дає збій, починається просте людське співчуття, яке він перетворює на конкретні дії.

Окреме місце у його діяльності посідає спорт. Саргсян переконаний: спорт виховує характер і дає людині внутрішню опору. Завдяки підтримці фонду «Армерія» українські спортсмени виступають на міжнародних змаганнях і стабільно повертаються з нагородами. Їхні перемоги - це не лише медалі, а й нагадування, що Україна здатна перемагати навіть у найважчі часи.

photo-2025-11-07-19-55-07

Фонд «Армерія» виріс із волонтерської ініціативи у потужну організацію, що системно підтримує дітей, ветеранів та спортивні програми. Команду складають волонтери й самі ветерани, які знають, наскільки важливо не залишатися осторонь. Вони закуповують обладнання для інклюзивних центрів, організовують програми реабілітації, допомагають молоді розвиватися у спорті та освіті.

Армен не любить камер і офіційних виступів. Його головний аргумент - результат. Усмішки дітей, тренування спортсменів, історії ветеранів, які повертаються до активного життя, - це і є найкращий показник ефективності.

У країні, де часто говорять про проблеми, але рідко їх вирішують, такі люди доводять: справжній патріотизм - це не слова, а конкретні вчинки. Армен Саргсян щодня обирає саме цей шлях.

photo-2025-11-07-19-55-10

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Що потрібно для захисту гуманітарних працівників та волонтерів? “Розпаковуємо” мінімальний пакет обов’язку турботи (Duty of Care) для гуманітарного сектору України

Мадяр закликав приєднуватися до Сил Безпілотних Систем не тільки "тигрів", а й "ботанів": "Досить бігати – літай!"

Як змінилася Україна за 10 років і що далі – про це говоритимуть на Форумі «Диригенти змін» у Києві

ПУМБ запустив першу в Україні програму вдячності донорам крові!

Schneider Electric Cup об’єднав найкращих електриків країни на професійному чемпіонаті

Українська народна премія: Moneyveo – сервіс кредитів онлайн 2025

IDS Ukraine за 9 місяців 2025 року сплатила до бюджету понад 900 млн грн

УЕБ застосувала санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною

Із тилу на поле бою: Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала на фронт РЕБи та інше обладнання

Виклики та нові можливості для розвитку мікро-, малого і середнього підприємництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА