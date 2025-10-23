29 жовтня 2025 року відбудеться захід «Еволюція девелопера: Я. Ти. Суспільство. Рушійні фактори»
КРЕАТОР-БУД запрошує на осінню зустріч циклу “FOUR SEASONS”: девелопери обговорять еволюцію галузі та суспільні зміни
Компанія «КРЕАТОР-БУД» продовжує цикл подій “FOUR SEASONS” — серію професійних зустрічей, присвячених розвитку девелоперського ринку, архітектурі, суспільним трансформаціям і впливу інновацій на міське середовище.
29 жовтня 2025 року відбудеться чергова закрита подія циклу на тему: «Еволюція девелопера: Я. Ти. Суспільство. Рушійні фактори».
Захід пройде у форматі живої панельної дискусії, невимушеного спілкування в колі фахівців галузі, з фуршетом та нетворкінгом.
Час проведення: 17:00–21:00
Серед спікерів події:
Дмитро Струк — модератор, директор з розвитку «Креатор-Буд»
Дмитро Васильєв — CEO, співзасновник та головний архітектор Archimatika
Юлія Дємєнтьєва — директорка з продажу ПП «Креатор-Буд Київ»
Євген Бокій — комерційний директор UDP
Ярослав Корніяченко — Founder & CEO Vlasne Misto
Андрій Вавриш — засновник та CEO Saga Development
Олександр Степаниця — комерційний директор HutJet
Тарас Гаращак — засновник мережі Design Studio HEG, співзасновник ProProff Estate
Євгеній Бінявський — комерційний директор BGV DEVELOPMENT
Олексій Баранов — власник компанії A Development
Олеся Клюшник — CEO & Owner Eva Landscape Company, економістка, фітопатологиня, ландшафтна дизайнерка
Андрій Котищук — власник компанії “Смарт Іновейшин Системс”, виробник напівпідземних сміттєвих систем g-bin.com
Валерій Лазаренко — засновник і CEO Групи компаній "МАКСІБУД"
Для участі у події необхідно попередньо зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/XohBDMaVGL38BLki8
