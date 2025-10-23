29 жовтня 2025 року відбудеться захід «Еволюція девелопера: Я. Ти. Суспільство. Рушійні фактори»

КРЕАТОР-БУД запрошує на осінню зустріч циклу “FOUR SEASONS”: девелопери обговорять еволюцію галузі та суспільні зміни

Компанія «КРЕАТОР-БУД» продовжує цикл подій “FOUR SEASONS” — серію професійних зустрічей, присвячених розвитку девелоперського ринку, архітектурі, суспільним трансформаціям і впливу інновацій на міське середовище.

29 жовтня 2025 року відбудеться чергова закрита подія циклу на тему: «Еволюція девелопера: Я. Ти. Суспільство. Рушійні фактори».

Захід пройде у форматі живої панельної дискусії, невимушеного спілкування в колі фахівців галузі, з фуршетом та нетворкінгом.

Час проведення: 17:00–21:00

Серед спікерів події:

Дмитро Струк — модератор, директор з розвитку «Креатор-Буд»

Дмитро Васильєв — CEO, співзасновник та головний архітектор Archimatika

Юлія Дємєнтьєва — директорка з продажу ПП «Креатор-Буд Київ»

Євген Бокій — комерційний директор UDP

Ярослав Корніяченко — Founder & CEO Vlasne Misto

Андрій Вавриш — засновник та CEO Saga Development

Олександр Степаниця — комерційний директор HutJet

Тарас Гаращак — засновник мережі Design Studio HEG, співзасновник ProProff Estate

Євгеній Бінявський — комерційний директор BGV DEVELOPMENT

Олексій Баранов — власник компанії A Development

Олеся Клюшник — CEO & Owner Eva Landscape Company, економістка, фітопатологиня, ландшафтна дизайнерка

Андрій Котищук — власник компанії “Смарт Іновейшин Системс”, виробник напівпідземних сміттєвих систем g-bin.com

Валерій Лазаренко — засновник і CEO Групи компаній "МАКСІБУД"

Для участі у події необхідно попередньо зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/XohBDMaVGL38BLki8

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер