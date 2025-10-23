29 жовтня 2025 року відбудеться захід «Еволюція девелопера: Я. Ти. Суспільство. Рушійні фактори»

Інтерфакс-Україна
КРЕАТОР-БУД запрошує на осінню зустріч циклу “FOUR SEASONS”: девелопери обговорять еволюцію галузі та суспільні зміни

Компанія «КРЕАТОР-БУД» продовжує цикл подій “FOUR SEASONS” — серію професійних зустрічей, присвячених розвитку девелоперського ринку, архітектурі, суспільним трансформаціям і впливу інновацій на міське середовище.

29 жовтня 2025 року відбудеться чергова закрита подія циклу на тему: «Еволюція девелопера: Я. Ти. Суспільство. Рушійні фактори».

Захід пройде у форматі живої панельної дискусії, невимушеного спілкування в колі фахівців галузі, з фуршетом та нетворкінгом.

Час проведення: 17:00–21:00

Серед спікерів події:

  • Дмитро Струк — модератор, директор з розвитку «Креатор-Буд»

  • Дмитро Васильєв — CEO, співзасновник та головний архітектор Archimatika

  • Юлія Дємєнтьєва — директорка з продажу ПП «Креатор-Буд Київ»

  • Євген Бокій — комерційний директор UDP

  • Ярослав Корніяченко — Founder & CEO Vlasne Misto

  • Андрій Вавриш — засновник та CEO Saga Development

  • Олександр Степаниця — комерційний директор HutJet

  • Тарас Гаращак — засновник мережі Design Studio HEG, співзасновник ProProff Estate

  • Євгеній Бінявський — комерційний директор BGV DEVELOPMENT

  • Олексій Баранов — власник компанії A Development

  • Олеся Клюшник — CEO & Owner Eva Landscape Company, економістка, фітопатологиня, ландшафтна дизайнерка

  • Андрій Котищук — власник компанії “Смарт Іновейшин Системс”, виробник напівпідземних сміттєвих систем g-bin.com

  • Валерій Лазаренко — засновник і CEO Групи компаній "МАКСІБУД"

Для участі у події необхідно попередньо зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/XohBDMaVGL38BLki8

