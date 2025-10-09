Прості рішення для складних тем: в українських школах та садочках розпочалися Уроки Турботи

Вже у жовтні українські школярі та дошкільнята зможуть відвідувати Уроки Турботи – щомісячні інтерактивні заняття для дітей 5-10 років, які допомагають розвивати емпатію, інклюзивне мислення та щоденну турботу про психічне здоров’я.

Кому це потрібно

Освітній процес в умовах війни – це щоденний виклик, як для дітей, так і для педагогів. Напружений інформаційний фон, тривоги та втрати впливають на емоційний та психологічний стан. Українські діти дуже потребують безпечного простору для спілкування та підтримки. Тим часом педагоги постають перед викликом бути не лише провідниками у світ знань, а й тими дорослими, які дають відповіді на складні питання. Особливо гострою є ця потреба для освітян, які працюють з дітьми 5-10 років – поколінням, яке майже не пам’ятає життя без війни.

Уроки Турботи дають викладачам готовий інструментарій для розмов з дітьми на чутливі теми: від дружби та взаємоповаги до прийняття відмінностей і піклування про себе та інших, а також покликані підтримати вчителів у їхній щоденній роботі.

Ідея та наповнення занять розроблені командою Академії Турботи у партнерстві з Радницею-уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук.

Як це працює

Герої Уроків Турботи - анімовані персонажі Морквинка та Котик Паскаль, які через цікаві сюжетні історії передають важливі сенси про дружбу, прийняття відмінностей, кордони, помилки, турботу про себе та інших.

Історії спеціально створені так, щоб персонажі викликали емпатію й зацікавленість, діти легко впізнавали в них себе, а в сюжетах - ситуації зі свого життя. Це відкриває простір для діалогу: спершу в класі з однолітками, а потім вдома. Таким чином важливі питання виходять за межі навчального процесу і об’єднують дитину з важливими в її житті дорослими.

“Уроки Турботи створюють спільний досвід, у якому школа і родина діють разом, допомагаючи дитині екологічно дорослішати, розуміти себе, свої кордони й потреби, довіряти власним почуттям, будувати стосунки, базуючись на повазі та підтримці. Для школи та родини це шанс говорити з дитиною про чутливі теми природно, через знайомі сюжети й героїв, без зайвої напруги чи складних термінів,” – говорить засновниця Академії Турботи Анастасія Свобода.

“Для мене надзвичайно важливо, щоб кожна дитина в Україні зростала у відчутті турботи, безпеки та підтримки. Уроки Турботи відкривають школам і родинам простір для розмов з дітьми про емоції, дружбу, власні кордони та прийняття відмінностей простою зрозумілою мовою. Це інструмент, який щодня працює на користь дітей і водночас допомагає педагогам у їхній важливій місії - бути поруч і підтримувати дитину в умовах щоденних викликів”, - каже Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

З чого складаються Уроки Турботи

Кожен урок має окрему тему та повний набір інструментів для роботи педагога: відео з анімованим героєм із серії “Морквусин кінозал”, детальний конспект, роздаткові матеріали та домашні завдання для дитини і родини.

Перший Урок серії є одним із заходів у підтримку ініціативи Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” до Всесвітнього Дня психічного здоров’я, що відзначається 10 жовтня. Заняття на тему “Як подружитись із сумом” допомагає дітям зрозуміти, що всі емоції важливі в повсякденному житті. Кожна з них дає нам розуміння свого стану і своїх потреб тут і зараз, тому з ними варто познайомитись, навчитись розпізнавати та керувати ними.

Матеріал занять адаптований для двох вікових категорій: дошкільнят (5-6 років) та учнів початкової школи (7-10 років).

Доступ до всіх матеріалів Уроків турботи та методологічний супровід освітяни отримають на платформі Google Classroom після реєстрації для участі.

Уроки відбуватимуться раз на місяць протягом 2025/2026 навчального року. Перше заняття стартувало 8 жовтня.

Уроки Турботи - це простір, де школа і родина діють разом, допомагаючи дитині дорослішати з відчуттям підтримки та довіри.

Реєстрація та умови участі - за посиланням в файлі

Інформаційна довідка:

Академія Турботи - перший в Україні онлайн-простір розвитку дитини з турботою про ментальне здоровʼя на базі власної методології. Наша місія - зробити турботу щоденною звичкою в родинах, громадах, освітніх закладах та компаніях.

З 2022 року ми розробили й реалізували програми, що охопили понад 6000 дітей і родин, майже 28 000 школярів, 720 навчальних закладів, і стали базою практики для більш ніж 100 молодих фахівців.