Приватбанк кредитує купівлю сільськогосподарської техніки по партнерських програмах від 0,01% річних в гривні

Як зазначають у банку, у кредит або у лізинг можна придбати усі види нової сільськогосподарської техніки, спецтехніки, комерційного транспорту (від тягачів, фургонів та самоскидів до напівпричепів), легковиків, а також обладнання, в тому числі – для енергонезалежності.

Такі кредити, як і лізинг, що пропонує банк, можуть бути суттєво здешевлені за рахунок партнерських програм із постачальниками.

З найбільш відомих виробників агро- та спеціальної техніки Приватбанк співпрацює по кредитних програмах із John Deere (залежно від програми ставки можуть складати від 0,01% річних у гривні), JCB (також від 0,1% річних у гривні), Claas (ставки можуть відповідати умовам програми “5-7-9%“, але в деяких дилерів доступні і умови від 0,01% річних у гривні). Також додаткові вигоди можна отримати при купівлі сільгосптехніки Fendt, Valtra, Massey Ferguson, New Holland, CASE, Tecnoma, Amazone, Hagie, Agrifac, Mazzotti, Stara, Kuhn, JCB, Hidromek, Kramer, Manitou, Lemken, Maschio Gaspardo, Bednar, Horsch, Berthoud, Geringhoff, Rauch, Farmet, Fast, Gregore Besson, Sulky, Monosem, Vaderstad, Nardi, HF Agro, Kemper, YTO, Zoomlion. Також додаткові вигоди доступні при придбанні спеціальної техніки таких брендів, як JCB, Claas, Kramer, Manitou, New Holland, Hidromek, СAT. Окремо у кредитних програмах є партнерські проекти для придбання комерційного транспорту від МАN.

Крім того, додаткове здешевлення купівлі можливе також ще й завдяки використанню грантових коштів від ЄБРР. І тут мова йде навіть не про низький відсоток, а про компенсацію частини вартості купленої техніки.

Мова йде про гранти у розмірі від 10% до 30% від суми фінансування відносно вартості техніки, яку придбали. За наявними підрахунками, це повністю перекриває витрати на обслуговування кредиту на 2-5 років по багатьох з пільгових програм. Так, у цих програмах є певні вимоги до екологічних параметрівтехніки. Але цим вимогам, насправді, відповідає більшість техніки, що поставляється в Україну.

Детальніше: https://interfax.com.ua/news/projects/1105242.html