Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:33 08.10.2025

Приватбанк кредитує купівлю сільськогосподарської техніки по партнерських програмах від 0,01% річних в гривні

2 хв читати

Як зазначають у банку, у кредит або у лізинг можна придбати усі види нової сільськогосподарської техніки, спецтехніки, комерційного транспорту (від тягачів, фургонів та самоскидів до напівпричепів), легковиків, а також обладнання, в тому числі – для енергонезалежності.

Такі кредити, як і лізинг, що пропонує банк, можуть бути суттєво здешевлені за рахунок партнерських програм із постачальниками.

З найбільш відомих виробників агро- та спеціальної техніки Приватбанк співпрацює по кредитних програмах із John Deere (залежно від програми ставки можуть складати від 0,01% річних у гривні), JCB (також від 0,1% річних у гривні), Claas (ставки можуть відповідати умовам програми “5-7-9%“, але в деяких дилерів доступні і умови від 0,01% річних у гривні). Також додаткові вигоди можна отримати при купівлі сільгосптехніки Fendt, Valtra, Massey Ferguson, New Holland, CASE, Tecnoma, Amazone, Hagie, Agrifac, Mazzotti, Stara, Kuhn, JCB, Hidromek, Kramer, Manitou, Lemken, Maschio Gaspardo, Bednar, Horsch, Berthoud, Geringhoff, Rauch, Farmet, Fast, Gregore Besson, Sulky, Monosem, Vaderstad, Nardi, HF Agro, Kemper, YTO, Zoomlion. Також додаткові вигоди доступні при придбанні спеціальної техніки таких брендів, як JCB, Claas, Kramer, Manitou, New Holland, Hidromek, СAT. Окремо у кредитних програмах є партнерські проекти для придбання комерційного транспорту від МАN.

Крім того, додаткове здешевлення купівлі можливе також ще й завдяки використанню грантових коштів від ЄБРР. І тут мова йде навіть не про низький відсоток, а про компенсацію частини вартості купленої техніки.

Мова йде про гранти у розмірі від 10% до 30% від суми фінансування відносно вартості техніки, яку придбали. За наявними підрахунками, це повністю перекриває витрати на обслуговування кредиту на 2-5 років по багатьох з пільгових програм. Так, у цих програмах є певні вимоги до екологічних параметрівтехніки. Але цим вимогам, насправді, відповідає більшість техніки, що поставляється в Україну.

Детальніше: https://interfax.com.ua/news/projects/1105242.html

 

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Федерація роботодавців України посилює позицію бізнесу на шляху до ЄС

Дистанційне навчання в початковій школі — переваги для українських родин

11-й Київський міжнародний економічний форум відбудеться у Києві 16 жовтня

У ТРЦ Епіцентр в Чабанах запрацювала інноваційна "Капсула сортування"

У Сараєво обговорили гібридний вплив Росії на Західні Балкани

Цифровий асистент Help-bot від Епіцентру отримав новий функціонал

KSG Agro розпочав новий етап програми працевлаштування ВПО на свинокомплексі на Дніпропетровщині

Агрохолдинг KSG Agro сплатив 88,2 млн. грн податків та зборів

Жіноче лідерство у диджиталі: приєднуйся до Women in Tech 2025 навіть після старту

UKRNAFTA підтримує українців у період відключень світла, розгорнувши 360 «пунктів незламності»

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА