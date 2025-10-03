Жіноче лідерство у диджиталі: приєднуйся до Women in Tech 2025 навіть після старту
Жінки стають дедалі помітнішими у цифровому світі, тож настав час заявити про себе з іще більшим масштабом. Освітня програма Women in Tech 2025 від Huawei Ukrainе, WiT та WoMo за підтримки МОН України вже розпочалася, але ще можна долучитися. Кожна учасниця, яка зареєструється зараз, матиме доступ до архіву попередніх занять і зможе приєднатися до наступних модулів у реальному часі.
Цього року проєкт об’єднує 2000+ українок, які прагнуть опанувати цифрові професії, запустити власний бізнес та заявити про себе у світі технологій. У програмі 8 модулів, 30+ спікерів, 30+ годин навчання з менторською підтримкою та фінальними пітчингами. Досвід, вік та рівень компетенцій учасниць не мають значення, головне — бажання діяти.
Програма Women in Tech — частина глобальної ініціативи Huawei — уже третій рік поспіль надихає і навчає українок підкорювати диджитал-середовище, розвивати свої онлайн-бізнеси та творити зміни навколо себе. З 4 вересня по 30 жовтня учасниці занурюються у світ диджитал-індустрії — від перших кроків у цифровому світі до створення дорожньої карти, як побудувати онлайн-бізнес.
До участі запрошуються: українки за кордоном та в Україні, студентки, мами в декреті, підприємиці, жінки, що працюють або перебувають у творчому пошуку — усі, хто мріє про власну справу чи нову кар’єру у сфері технологій.
Чому варто долучитися зараз:
- Архів матеріалів, що вже пройдено, відкритий для опрацювання для зареєстрованих учасниць, а цікаві модулі та актуальні воркшопи у реальному часі ще попереду.
- Комплексне навчання — від розуміння себе у цифровому світі до створення й реалізації власної ідеї.
- Знання актуальних тем 2025 року — green energy, кібербезпека, безбар'єрність, гендерна рівність, диджитал-тренди.
- Ком'юніті, менторська підтримка та можливості для зростання.
- Можливість опанувати актуальні цифрові навички з дизайну, програмування, маркетингу, роботи з АI та просування у соцмережах, що є затребуваними на ринку.
- Доступ до грантів — шаблони, поради експертів і підтримка під час подання заявок за програмами, у фокусі яких жінки, що започатковують власну справу.
Модулі програми Women in Tech 2025
1. Розпочни кар'єру в диджиталі — старт у цифровій сфері, перші кроки для пошуку роботи, розуміння своїх сильних сторін.
2. Огляд професій у диджиталі — основні спеціальності, перспективні напрями, вибір сфери за інтересами.
3. Тренди та тенденції в диджиталі — актуальні технології, нові платформи, вплив AI на ринок.
4. Психологічні аспекти кар'єрного зростання — управління емоціями, стресостійкість, мотивація.
5. Жіноче лідерство — роль жінок у бізнесі, стратегії впливу, подолання бар’єрів.
6. ДиджиталDigital-інклюзія — доступність технологій, безбар’єрність, залучення різних груп.
7. Початок власного бізнесу і грантова підтримка — бізнес-план, пошук фінансування, подання на гранти.
8. Диджитал-трансформація та її вплив на бізнес — автоматизація процесів, аналітика, адаптація до змін.
Серед спікерів та менторів:
Tony Cao, СЕО Huawei Ukraine;
Роксолана Швадчак, генеральна директорка директорату цифрової трансформації МОН;
Оксана Заболотна, співзасновниця ГО Women in Tech Ukraine, маркетинг-директорка Qubit Labs;
Іва Козловська, співзасновниця ГО Women in Tech Ukraine;
Євгенія Івахненко, CSO Huawei Ukraine;
Анна Циценко, керівниця комунікаційного відділу Спілки українських підприємців;
Марта Левченко, засновниця міжнародного центру «Місто добра» і благодійного фонду «Я майбутнє України»;
Валерія Кушнерчук, виконавча директорка Спілки Diia.City.Union;
Маргарита Куприцюк, головна виконавча директорка «Інформаційні технології України»;
Олексій Веретельник, керівник Академії Atmosfera;
Юлія Смойловська, Co-Founder Results Elevator;
Анна Панченко, Project manager Women in Tech Ukraine;
Нікяра Пурмамбєтова, Founder & CEO Modest Beauty Corp;
Наталя Трубнікова, Co-founder Go Global Today;
Денис Грищенко, керівний партнер «Солекс Груп»;
Наталі Новгородська, співзасновниця UpPro School;
Наталія Зуб, технічна директорка та співвласниця Sprout Dynamics,
та інші спікери — представники держави та бізнесу.
Термін програми: 4 вересня — 30 жовтня 2025 року.
Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. Передбачено переклад жестовою мовою.
Реєстрація та деталі: за лінком
Про організаторів
Huawei — світовий технологічний лідер, ініціатор глобальної програми Women in Tech.
WiT Ukraine — спільнота, що розвиває цифрові можливості для жінок.
WoMo — провідне жіноче бізнес-медіа в Україні.
