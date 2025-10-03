Жіноче лідерство у диджиталі: приєднуйся до Women in Tech 2025 навіть після старту

Жінки стають дедалі помітнішими у цифровому світі, тож настав час заявити про себе з іще більшим масштабом. Освітня програма Women in Tech 2025 від Huawei Ukrainе , WiT та WoMo за підтримки МОН України вже розпочалася, але ще можна долучитися. Кожна учасниця, яка зареєструється зараз, матиме доступ до архіву попередніх занять і зможе приєднатися до наступних модулів у реальному часі.

Цього року проєкт об’єднує 2000+ українок, які прагнуть опанувати цифрові професії, запустити власний бізнес та заявити про себе у світі технологій. У програмі 8 модулів, 30+ спікерів, 30+ годин навчання з менторською підтримкою та фінальними пітчингами. Досвід, вік та рівень компетенцій учасниць не мають значення, головне — бажання діяти.

Програма Women in Tech — частина глобальної ініціативи Huawei — уже третій рік поспіль надихає і навчає українок підкорювати диджитал-середовище, розвивати свої онлайн-бізнеси та творити зміни навколо себе. З 4 вересня по 30 жовтня учасниці занурюються у світ диджитал-індустрії — від перших кроків у цифровому світі до створення дорожньої карти, як побудувати онлайн-бізнес.

До участі запрошуються: українки за кордоном та в Україні, студентки, мами в декреті, підприємиці, жінки, що працюють або перебувають у творчому пошуку — усі, хто мріє про власну справу чи нову кар’єру у сфері технологій.

Чому варто долучитися зараз:

Архів матеріалів , що вже пройдено, відкритий для опрацювання для зареєстрованих учасниць, а цікаві модулі та актуальні воркшопи у реальному часі ще попереду.

Комплексне навчання — від розуміння себе у цифровому світі до створення й реалізації власної ідеї.

Знання актуальних тем 2025 року — green energy, кібербезпека, безбар'єрність, гендерна рівність, диджитал-тренди.

Ком'юніті, менторська підтримка та можливості для зростання.

Можливість опанувати актуальні цифрові навички з дизайну, програмування, маркетингу, роботи з АI та просування у соцмережах, що є затребуваними на ринку.

Доступ до грантів — шаблони, поради експертів і підтримка під час подання заявок за програмами, у фокусі яких жінки, що започатковують власну справу.

Модулі програми Women in Tech 2025

1. Розпочни кар'єру в диджиталі — старт у цифровій сфері, перші кроки для пошуку роботи, розуміння своїх сильних сторін.

2. Огляд професій у диджиталі — основні спеціальності, перспективні напрями, вибір сфери за інтересами.

3. Тренди та тенденції в диджиталі — актуальні технології, нові платформи, вплив AI на ринок.

4. Психологічні аспекти кар'єрного зростання — управління емоціями, стресостійкість, мотивація.

5. Жіноче лідерство — роль жінок у бізнесі, стратегії впливу, подолання бар’єрів.

6. ДиджиталDigital-інклюзія — доступність технологій, безбар’єрність, залучення різних груп.

7. Початок власного бізнесу і грантова підтримка — бізнес-план, пошук фінансування, подання на гранти.

8. Диджитал-трансформація та її вплив на бізнес — автоматизація процесів, аналітика, адаптація до змін.

Серед спікерів та менторів:

Tony Cao, СЕО Huawei Ukraine;

Роксолана Швадчак, генеральна директорка директорату цифрової трансформації МОН;

Оксана Заболотна, співзасновниця ГО Women in Tech Ukraine, маркетинг-директорка Qubit Labs;

Іва Козловська, співзасновниця ГО Women in Tech Ukraine;

Євгенія Івахненко, CSO Huawei Ukraine;

Анна Циценко, керівниця комунікаційного відділу Спілки українських підприємців;

Марта Левченко, засновниця міжнародного центру «Місто добра» і благодійного фонду «Я майбутнє України»;

Валерія Кушнерчук, виконавча директорка Спілки Diia.City.Union;

Маргарита Куприцюк, головна виконавча директорка «Інформаційні технології України»;

Олексій Веретельник, керівник Академії Atmosfera;

Юлія Смойловська, Co-Founder Results Elevator;

Анна Панченко, Project manager Women in Tech Ukraine;

Нікяра Пурмамбєтова, Founder & CEO Modest Beauty Corp;

Наталя Трубнікова, Co-founder Go Global Today;

Денис Грищенко, керівний партнер «Солекс Груп»;

Наталі Новгородська, співзасновниця UpPro School;

Наталія Зуб, технічна директорка та співвласниця Sprout Dynamics,

та інші спікери — представники держави та бізнесу.

Термін програми: 4 вересня — 30 жовтня 2025 року.

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. Передбачено переклад жестовою мовою.

Реєстрація та деталі: за лінком

Про організаторів

Huawei — світовий технологічний лідер, ініціатор глобальної програми Women in Tech.

WiT Ukraine — спільнота, що розвиває цифрові можливості для жінок.

WoMo — провідне жіноче бізнес-медіа в Україні.

