Укртелеком на FTTH Congress CEE 2025: розвиток оптики та уроки стійкості України

7–8 жовтня у Варшаві відбудеться FTTH Congress CEE 2025, де команда Укртелеком візьме участь у ключових дискусіях і представить власний унікальний досвід.

Генеральний директор Укртелеком Юрій Курмаз стане спікером панелі-відкриття "Погляд операторів на розвиток оптичних мереж у Центральній та Східній Європі", на якій він поділиться власним баченням майбутнього оптичної інфраструктури та викликів для галузі.

"Для нас велика честь багато років представляти Україну на конгресі FTTH. Цьогоріч особливо важливо поділитися досвідом забезпечення стійкості Укртелеком — адже питання стійкості мереж, здатних витримати будь-які кризи, сьогодні є як ніколи актуальним для країн Центральної та Східної Європи. Ми будуємо оптику під час війни, захищаємо її від ворожих атак і, водночас, забезпечуємо мільйони українців доступом до сучасних цифрових сервісів. Це унікальний досвід, який може бути корисним усьому регіону", — наголосив Юрій Курмаз.

Окремий виступ матимуть комерційний директор Ігор Яремчук та старший радник з розвитку бізнесу Олексій Хахлюк. Вони представлять кейс Укртелеком про роботу компанії під час повномасштабної війни — від технічної стійкості та операційних рішень до командної взаємодії.

"Наш досвід — це не лише про технології, а й, у першу чергу, про людей. Завдяки згуртованості команди, швидким рішенням і гнучким процесам ми забезпечували зв’язок у найкритичніші моменти. І переконаний: цей досвід буде корисним для колег по всій Європі", — підкреслив Ігор Яремчук.

Також у програмі конгресу — панель "Кібербезпека і стійкість", де виступить Олексій Хахлюк. Він розповість про практичні підходи Укртелеком у сфері кіберзахисту: від впровадження принципів zero-trust і сегментації мереж до безперервної роботи критичних систем та відновлення інфраструктури після пошкоджень внаслідок ворожих атак.

Для Укртелеком – це не лише можливість поділитися досвідом, але й долучитися до стратегічної дискусії про майбутнє оптичної інфраструктури в регіоні.