V Український Будівельний Конгрес відбудеться у Києві 21 листопада

21 листопада 2025 року у Київському виставковому центрі «Парковий» відбудеться п’ята, ювілейна, головна подія будівельної галузи – Український Будівельний Конгрес (UBC). Організатор заходу – Медіагрупа DMNTR.

Як повідомляють організатори, очікується, що Конгрес збере понад 6 000 учасників – представників бізнесу, державної влади та громадськості. Основним медійним майданчиком події стане портал про нерухомість DOM.i, а освітлення заходу здійснять понад 100 провідних ЗМІ України.

Ключова тема Конгресу-2025 – «Еволюція девелопера. Рушійні фактори». У межах програми учасники дискусій розглянуть низку актуальних питань, серед яких:

трансформація ролі девелопера у суспільстві;

формування конкурентних переваг у нових ринкових умовах;

управління репутацією як стратегічним активом;

прогнози розвитку ринку нерухомості на 2026 рік.

«Мета Конгресу – не лише підбити підсумки року, але й закласти основи для успішного старту в 2026-му. Це майданчик для прямого діалогу лідерів індустрії, де народжуються нові ідеї та партнерства», – йдеться в повідомленні організаторів.

Захід має об’єднати девелоперів, забудовників, архітекторів, інвесторів та представників органів влади.

Для участі у заході у статусі VIP-гостя, спікера або партнера необхідно звертатися за контактами: тел. 044 461 91 28, електронна пошта [email protected]. Детальна інформація розміщена на офіційному сайті події: ubc-ua.info.

Інтерфакс-Україна є інформаційним партнером заходу.