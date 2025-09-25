Офіційне повідомлення про злам акаунту Яни Матвійчук на "Українській правді" та спростування публікації "Атака на Форос 21.09"

Підприємиця та громадська діячка Яна Матвійчук стала мішенню інформаційної диверсії: після атаки на Форос 21.09 у її блозі на «Українській правді» з’явився фейковий допис. Спецслужби ворога зламали акаунт авторки та опублікували матеріал, що мав на меті дискредитувати можливі дії Збройних Сил України.

«Мій акаунт на «Українська правда » був зламаний. Там з’явилася фейкова публікація, до якої я не маю жодного відношення» — повідомила Яна Матвійчук. Вона наголосила, що фейковий допис стосувався атаки ЗСУ на Форос в тимчасово окупованому Криму. У ньому, прикриваючись іменем авторки блогу, ворожі пропагандисти засудили дії української армії й акцентували, що удари були здійснені по мирним цивільним об’єктам.

Завдяки оперативній реакції адміністрації «Української правди» фейкову публікацію швидко видалили. Як повідомила Яна Матвійчук, допис був доступний широкому загалу не більше ніж 30 хвилин. Зараз блог працює і на ньому доступні лише справжні публікації авторки.

Попри короткий час існування, інформаційний вкид встигли підхопити та поширити топові російські пропагандистські ресурси: RIA, URA, RG, Rambler. І що цікаво, публікації пропутінських ЗМІ виглядають ідентично: неначе переписані з однієї методички. Що ще раз підтверджує: ворог вкотре реалізував класичну схему інформаційної війни.

Хто і навіщо зламав блог Яни Матвійчук на «Українській правді» після атаки на Форос 21.09

Яна Матвійчук зазначає, що «Українська правда» є одним з найбільш відвідуваних інформаційних порталів, який надає можливість відомим українцям вести власні блоги. Саме цю популярність та довіру українців намагаються використати ворожі спецслужби.

«Ворог задумав операцію, спрямовану не лише проти мене, а проти всіх проукраїнських активістів», — переконана підприємиця. За її словами, зараз IT-фахівці «Української правди» та компетентні органи проводять розслідування інциденту.

Яна Матвійчук, яка багато років веде блог, послідовно підтримуючи ЗСУ та засуджуючи російську агресію, вкотре підтвердила свою позицію: «Я схвалюю та підтримую удари ЗСУ по московії, якщо це дійсно удари ЗСУ».

Хто така Яна Матвійчук?

Атака на Яну Матвійчук невипадкова. Вона є помітною фігурою в українському бізнесі та громадському житті. У 2004 році, маючи стартовий капітал всього у 300 доларів, вона заснувала власний бізнес, який згодом досяг багатомільйонного обороту. Підприємиця багато часу та зусиль приділяє благодійній діяльності. З початком повномасштабного вторгнення Яна Матвійчук стала співзасновницею двох фондів, керувала напрямками закупівель та організувала соціальну програму з професійної перепідготовки жінок зі статусом ВПО.

Що насправді сталось у Форосі: удар по «недоторканих»

Інформаційна атака росіян була прив'язана до реальної та болючої для ворога події – удару по об'єктах у Форосі 21 вересня 2025 року. Форос — це особливе селище на південному березі Криму. З радянських часів це місце було улюбленим курортом для найвищого партійного керівництва та генералітету. Саме тут, на своїй дачі, перебував під фактичним арештом Михайло Горбачов під час спроби державного перевороту в СРСР. Є свідчення, що це місце полюбляв і путін.

Тому удар по санаторію «Форос», який називають «дачею ФСБ», та пансіонату імені Терлецького, де, за даними джерел, перебували важливі співробітники спецслужби, став болючим ляпасом для Кремля. На сайті санаторію було вказано, що 21 вересня ресторан FOROS HALL закритий на спецобслуговування. З неофіційних джерел відомо, що там планувався захід для російських високопосадовців.

Російська влада повідомила про атаку безпілотників, кількох загиблих та близько 15 поранених. Є версії, що ціллю удару могли бути гауляйтери тимчасово окупованих територій Сергій Аксьонов чи Володимир Сальдо, або ж російські генерали, які могли проводити нараду щодо планування наступу. Хоча українська сторона офіційно не коментувала інцидент, експерти сходяться на думці, що такий об'єкт, через можливу присутність там російського командування, є абсолютно законною військовою ціллю.

Українська атака на Форос продемонструвала повний провал російської ППО: виявилось, що вона не здатна захистити навіть важливі об'єкти, розташовані приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту і прикриті з півночі горами. Ймовірно, українські дрони чи ракети могли пересуватись над поверхнею моря, де їх важко засікти.

Безсилля на фронті породжує інформаційний терор

Злам блогу Яни Матвійчук — акт відчаю та безсилля ворога. Не маючи змоги здобути перевагу на полі бою, росія кидає мільярдні ресурси на інформаційно-психологічні операції, намагаючись посіяти паніку, «зраду» та розколоти українське суспільство. За оцінками фахівців, російські боти щодня залишають понад 90 мільйонів коментарів в українських соцмережах. Їх мета очевидна: дискредитувати проукраїнські ініціативи та підвищити градус недовіри українців до активістів, лідерів думок, представників влади, відомих волонтерів.

Як зазначає громадський діяч Дмитро Корчинський, «московити бояться навіть українських блогерів і волонтерів, бо не здолали ЗСУ на фронті».

Яна Матвійчук стверджує: цей інцидент має служити нагадуванням про важливість інформаційної гігієни та захисту доступу до власних соцмереж, месенджерів та блогів. «Необхідно зберігати спокій, перевіряти джерела інформації, терміново змінювати паролі та вмикати двофакторну автентифікацію. Інформаційна війна є такою ж реальною, як і артилерійська. І наша єдність, пильність та підтримка Збройних Сил — це найкраща відповідь на будь-які провокації ворога», — зазначає підприємиця.

Джерело:

