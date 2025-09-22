Варшава перетворилася на маленьку Україну: UA FEST 2025 об’єднав понад 2000 гостей

21 вересня 2025 року у Варшаві відбувся UA FEST 2025 - щорічний родинний фестиваль, який став кульмінацією першого року роботи UA HUB, найбільшого українського простору у Європі. Подія зібрала понад 2000 гостей і пройшла під Почесним патронатом Посольства України в Республіці Польща та Бурмістра району Мокотув, за підтримки ключового партнера - Meest Group.

Фестиваль традиційно відбувається у Міжнародний день миру, і вже вдруге поспіль стає головною подією року для української діаспори у Польщі. UA FEST - це не лише свято, а й платформа для інтеграції, бізнес-нетворкінгу, культурного обміну та збереження українських традицій.

Урочисте відкриття розпочалося з виконання гімнів Польщі та України. Гімн України прозвучав у виконанні заслуженої артистки України Наталки Карпи. Присутні вшанували пам’ять загиблих внаслідок повномасштабної агресії росії хвилиною мовчання.

Серед почесних гостей фестивалю - Посол України в Польщі Василь Боднар, Посол Хорватії Томіслав Відошевіч, засновник Meest Group Ростислав Кісіль, протоієрей Сергій Сіренко, історик Олександр Алфьоров, народний депутат Ростислав Тістик та представники міжнародних фондів.

Програма фестивалю була насиченою: виступи Світлани Тарабарової та Наталки Карпи, концерт гурту “Вишиванка” та дітей вокальної студії "LaLaLand", виставка Українського інституту національної пам’яті, б’юті-зона, дитячі розваги, ярмарок hand-made виробів та фуд-корт від українських рестораторів.

Особливістю UA FEST 2025 став день відкритих дверей резидентів UA HUB. Гості мали змогу познайомитися з творчими студіями, освітніми ініціативами, бізнес-проєктами та волонтерськими програмами. Це дозволило кожному відчути, що UA HUB - це не просто будівля, а жива екосистема української громади у Польщі.

"UA HUB - це спільнота резидентів, які працюють, розвиваються, платять податки і підтримують одне одного. Ми - повноцінна частина європейської цивілізації", - зазначила керівниця проєкту UA HUB Ольга Касьян.

Благодійна складова фестивалю була представлена проєктом "Дитинство без кордонів", спрямованим на допомогу дітям українських захисників. Гості могли придбати лотерейні квитки, а переможці отримали подарунки від партнерів фестивалю.За перший рік UA HUB став ключовим простором для українців у Польщі. Щодня його відвідує понад 300 людей, а за рік відбулося понад 100 подій. Сьогодні UA HUB об’єднує понад 40 українських підприємців і фундацій, які працюють, заробляють і підтримують одне одного.

UA FEST 2025 - це день, коли Варшава стала українською. День, що показав: ми - разом. І разом ми - частина європейської родини.