Odesa city: в Одесі презентували найбільший від початку повномасштабного вторгнення девелоперський проєкт

20 вересня будівельна компанія "Платинумбуд" презентувала новий проєкт — житловий комплекс Odesa City на вулиці Михайла Грушевського, 49 в Одесі. Оголошено старт продаж.

Цей сучасний ЖК комфорт-класу у lifestyle-філософії "місто в місті" є найбільшим девелоперським починанням цього формату в Одесі з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Проєкт покликаний надати новий поштовх розвитку Слобідки. В компанії зауважують, що у цьому районі майже не створювалися ЖК такого масштабу, хоча Слобідка й має потенціал та їй є куди рости. Тому Odesa City має стати центром позитивних змін, зберігаючи при цьому автентику району.

За словами співвласника та CEO компанії "Платинумбуд" Руслана Лещишина, розташування об’єкту винятково зручне: лише 15 хвилин їзди до центру Одеси роблять ЖК найближчим до центральної частини міста серед житлових комплексів подібного формату.

— це 15 будинків різної поверховості, що максимально повно реалізують концепцію "місто в місті". Усі ключові потреби понад 8000 мешканців можуть бути задоволені в межах комплексу: житло, освіта, цілодобове медобслуговування, сервіси, спорт, відпочинок, покупки, дозвілля.

"Ми розпочинаємо масштабний проєкт на ділянці понад 9 гектарів, який реалізовуватиметься 6–10 років із поетапною здачею, — пояснив Лещишин. — Перших мешканців плануємо заселити вже через 2–2,5 роки. Комплекс пропонує понад 45 опцій для комфортного життя: від ринків із екологічною продукцією до цілодобової медичної допомоги та сервісу керуючої компанії".

Варто зауважити, що "Платинумбуд" підходить до забудови екологічно. Зокрема, спільно з міською владою, планується реконструкція прилеглого скверу. Третина території комплексу відведена під зелену зону, що свідчить про цілісний та продуманий підхід.

Для дітей передбачена школа на 900 учнів, дитячі садочки, для фізичної активності — сучасні професійні спортивні майданчики, спортивні зони та найбільша серед ЖК Одеси велопішохідна доріжка.

Проєкт враховує й виклики сьогодення. У ЖК передбачена багаторівнева система безпеки. Сховища обладнають в цокольних поверхах під кожним будинком і паркінгах. Додатково заплановано реконструкцію існуючого бомбосховища з радянських часів. Територія комплексу буде закритою для сторонніх, а двори залишатимуться вільними від машин.

"Для автономності комплексу ми впроваджуємо сонячні батареї, акумуляторні системи та дизельні генератори на випадок відключень від загальної міської мережі", — додав Руслан Лещишин.

Опалення організоване за допомогою газових дахових котелень або індивідуальних газових котлів, а на території встановлять бювети з водою від артезіанських свердловин.

Під час презентації головний інженер проєкту, керівник Одеського будівельного науково-дослідницького проєктного інституту, професор Одеської архітектурної академії Йосип Подольський підкреслив, що Odesa City суттєво відрізняється своїм продуманим підходом.

"Площа забудови становить лише 15,5% замість нормативних 30%, що дозволило створити близько 2 км велопішохідних доріжок та численні зони відпочинку. Проєкт має високу соціальну значущість, враховує воєнні й кліматичні виклики: палі для просадних ґрунтів, сховища з автономними повними інженерними системами, розрахунки на прогресуюче руйнування. Мені подобається цей проєкт, він дуже вирізняється своєю філософією і підходом від того, що робилося останні 20 років. Тут багато турботи про людину", — розказав Подольский.

На презентації також був присутній депутат Верховної Ради України чотирьох скликань, екс-мер Маріуполя Михайло Поживанов, який також є дотичним до реалізації проєкту.

"Разом із партнерами ми подолали численні перешкоди, зокрема війну, щоб розпочати Odesa City. Усі погодження отримано, і ми готові стартувати, — підкреслив він. — Дякую Руслану Лещишину за спільне бачення. Ми хочемо, щоб цей проєкт став взірцем нового будівництва в Україні".

Поживанов також у свою чергу підкреслив важливість розвитку Слобідки як району.

Довідково

ТОВ "Платинумбуд" — це український девелопер, який, окрім Одеси, працює ще в п'яти містах України. Навіть під час повномасштабного вторгнення компанія покращує вже здані об’єкти. Зокрема, були добудовані велика баскетбольна площадка та міні-тренажерний зал на свіжому повітрі в ЖК "Одеська Чайка".

З початку свого заснування у 2015 році "Платинумбуд" вже здав 25 будинків — це понад 100 000 м² житла.

Компанія використовує сучасні архітектурні проєкти, уважно підходить до вибору матеріалів та дотримується високих стандартів виконання робіт.