Philip Morris отримала глобальний сертифікат від фонду EQUAL-SALARY за справедливі умови праці для співробітників

Philip Morris International (PMI) здобула міжнародний сертифікат від фонду EQUAL-SALARY, який підтвердив досягнення компанії у забезпеченні рівної оплати праці та однакових можливостей для своїх співробітників. Це досягнення ставить PMI поряд з провідними міжнародними організаціями, які просувають культуру справедливості та забезпечують інклюзивне робоче середовище.

Міжнародний фонд EQUAL-SALARY, що розробив чітку та високостандартизовану програму сертифікації, визнав, що в PMI застосовують справедливу оплату праці всім своїм співробітникам в усіх регіонах присутності. Ця нагорода стала вже третьою для PMI з 2019 року, коли компанія вперше отримала відповідне визнання, ставши лідером у своїй галузі.

«Ця нагорода від фонду EQUAL-SALARY – це свідчення того, що ми підтримуємо ідеї справедливості та інклюзивності у компанії. Ми дбаємо про те, щоб кожен співробітник отримував гідну винагороду та мав рівні можливості для розвитку. Ми створюємо робоче середовище, де таланти не лише розкриваються, а й мають реальний вплив на зміни», – прокоментував глобальний директор відділу «Люди та культура» Philip Morris International Фредерік Патітуччі.

Цього року сертифікація підтверджує не лише справедливу оплату праці, але й роботу PMI над створенням рівних можливостей для всіх співробітників, що сприяє їхньому професійному зростанню.

«У Philip Morris Україна ми віримо, що справедливість і рівні можливості – це не просто корпоративні стандарти, а наша конкурентна перевага, особливо зараз, коли Україна проходить через найважчі випробування. Ми створюємо культуру довіри, підтримки та взаємної поваги, де кожен може почуватися безпечно та розвиватися навіть у час війни. Зокрема, у 2024 році понад 60% наших співробітників отримали можливість змінити свої ролі всередині компанії, а за півтора року більше ніж 50 колег з українського офісу отримали міжнародні призначення. Ще один показовий факт – серед наших нових співробітників 57% становлять жінки», – зазначила Лариса Наконечна, директорка напрямку «Люди та культура» Філіп Морріс в Україні та Молдові.

Вона також додала, що рівень залученості співробітників EEI (Employee Engagement Index) як серед жінок, так і серед чоловіків в українському офісі перевищує 90%, а щорічний перегляд зарплат гарантує, що співробітники отримують конкурентні винагороди. Цього року зарплати в середньому зросли на 15% у два етапи. Окрім цього, у компанії існує гнучка система преміювань. За 2024 рік 75% співробітників отримали принаймні одну або декілька премій.

Сертифікація «Рівна оплата та можливості» діє протягом трьох років та підтверджує, що PMI справедливо виплачує заробітні плати для всіх співробітників, які виконують однакову роботу або роботу рівної цінності.