Склади ROMSAT постраждали від масованих обстрілів: компанія продовжує роботу

Масована ракетно-дронова атака на Київ завдала величезних збитків українській телекомунікаційній компанії РОМСАТ. Внаслідок обстрілу столиці повністю знищені два складські комплекси підприємства. Про це компанія повідомила на офіційному сайті.

Київ, 07.09.2025 — Внаслідок масованої атаки російських ракет і дронів було зруйновано два склади компанії РОМСАТ.

Цей напад завдав нам значних збитків: було зруйновано близько 4000 квадратних метрів складських площ та втрачено товарних запасів, автомобілів та іншого устаткування на суму понад 400 млн гривень.

На щастя, ніхто з наших співробітників не постраждав, оскільки склади не працювали в цей час.

Попри масштабні збитки та втрату частини запасів, РОМСАТ продовжує працювати.

Наша команда вже відновлює логістичні процеси та організовує тимчасові рішення, щоб мінімізувати вплив трагедії на клієнтів.

«Ми втратили склади, але не втратили головного — нашої команди, досвіду та сили рухатися далі. Ця ситуація ще раз показала, що ми єдині та стійкі. Ми разом працюємо над тим, щоб якнайшвидше повернутися до звичного ритму і довести: жодні випробування не здатні нас зламати».

Компанія РОМСАТ висловила вдячність клієнтам та партнерам за підтримку та те, що вони залишаються з ними у цей важкий час.

“Ми звертаємося до наших партнерів, клієнтів та всієї спільноти з проханням про розуміння та підтримку. Ми цінуємо кожен вияв солідарності та готові пройти цей шлях разом. За будь-якою інформацією щодо ваших замовлень, будь ласка, звертайтесь до ваших менеджерів або за телефонами, вказаними на сайті.”

РОМСАТ спеціалізується на багатопрофільній дистрибуції телекомунікаційного та телевізійного обладнання провідних світових брендів. Компанія пропонує сучасні, комплексні рішення, засновані на найперспективніших розробках у сферах телекомунікацій та інформаційних технологій.

Як один із найбільших в Україні дистриб’юторів телекомунікаційного обладнання, РОМСАТ забезпечував регулярне постачання багатьом українським провайдерам.

Серед знищеного обладнання постраждало й критично необхідне, зокрема таке: обладнання для побудови PON-мереж, оптичні кабелі. Частина цього обладнання використовувалася провайдерами для відновлення оптичних мереж та інтернет-зв’язку після пошкоджень внаслідок обстрілів по всій Україні.