Про повернення історичної пам’яті про українців Закерзоння

14 вересня у київському Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського відбудеться круглий стіл "Повернення історичної пам’яті про українців Закерзоння".

Організатори заходу:

- Український інститут національної пам’яті

- Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України

- Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського

- Київське товариство депортованих українців "Холмщина" ім. Михайла Грушевського

- Київське товариство "ЛемКиїв" (місцевий осередок Всеукраїнського товариства "Лемківщина")

14 вересня, у другу неділю цього місяця, Україна вшановує пам’ять українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках (відповідно до Постанови Верховної Ради України від 08 листопада 2018 року № № 2608-VIII). До цієї пам’ятної дати буде організовано та проведено круглий стіл "Повернення історичної пам’яті про українців Закерзоння".

Учасники заходу обговорять долю українців Закерзоння, депортованих у 1944–1951 роках місць компактного проживання, роль у цьому комуністичних режимів Польщі і Радянського Союзу. Відбудеться обмін думками щодо вшанування пам’яті українців, які загинули на Закерзонні під час Другої світової війни і повоєнних політичних репресій. Учасники обговорять шляхи врегулювання з польською стороною єдиних підходів до збереження української культурної спадщини у Польщі, написів на пам’ятниках – українцям на Закерзонні, а полякам на Волині й Галичині. Ще одна тема – останні законодавчі акти Верховної Ради щодо відновлення прав і соціального захисту осіб, які були депортовані за національною ознакою, а також якими мають бути засади державної політики Національної пам’яті Українського народу.

Серед учасників:

Олександр АЛФЬОРОВ, кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам’яті;

Микола ЛИТВИН, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України, голова українсько-польської історичної комісії НАН України;

Оксана КАЛІЩУК, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Тарас ЛІТКОВЕЦЬ, заступник декана факультету історії, політології і національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Юрій МАКАР, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та суспільних комунікацій Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича;

Ігор ГАЛАГІДА (on-line Гданськ), доктор історичних наук, автор книг з історії українців Закерзоння;

Віталій ТИТИЧ, канд. юр. наук, голова правління товариства Рафаеля Лемкіна, військовослужбовець ЗСУ;

Святослав Шеремета (on-line, Львів) – кандидат історичних наук, депутат Львівської обласної ради, секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війн і політичних репресій, директор меморіально-пошукового центру "Доля".

Місце проведення: Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул.Паньківська, 9, м. Київ.

Реєстрація учасників та представників медіа: 11:00–11:30

Початок: 11:30

Закінчення: 15:00

Вхід для преси вільний.

Передбачається, що круглий стіл матиме також on-line трансляцію.

Контакти для додаткової інформації за тел. (044) 253 15 63, (050) 3321080.