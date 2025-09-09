Про повернення історичної пам’яті про українців Закерзоння
14 вересня у київському Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського відбудеться круглий стіл "Повернення історичної пам’яті про українців Закерзоння".
Організатори заходу:
- Український інститут національної пам’яті
- Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України
- Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського
- Київське товариство депортованих українців "Холмщина" ім. Михайла Грушевського
- Київське товариство "ЛемКиїв" (місцевий осередок Всеукраїнського товариства "Лемківщина")
14 вересня, у другу неділю цього місяця, Україна вшановує пам’ять українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках (відповідно до Постанови Верховної Ради України від 08 листопада 2018 року № № 2608-VIII). До цієї пам’ятної дати буде організовано та проведено круглий стіл "Повернення історичної пам’яті про українців Закерзоння".
Учасники заходу обговорять долю українців Закерзоння, депортованих у 1944–1951 роках місць компактного проживання, роль у цьому комуністичних режимів Польщі і Радянського Союзу. Відбудеться обмін думками щодо вшанування пам’яті українців, які загинули на Закерзонні під час Другої світової війни і повоєнних політичних репресій. Учасники обговорять шляхи врегулювання з польською стороною єдиних підходів до збереження української культурної спадщини у Польщі, написів на пам’ятниках – українцям на Закерзонні, а полякам на Волині й Галичині. Ще одна тема – останні законодавчі акти Верховної Ради щодо відновлення прав і соціального захисту осіб, які були депортовані за національною ознакою, а також якими мають бути засади державної політики Національної пам’яті Українського народу.
Серед учасників:
Олександр АЛФЬОРОВ, кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам’яті;
Микола ЛИТВИН, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України, голова українсько-польської історичної комісії НАН України;
Оксана КАЛІЩУК, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки;
Тарас ЛІТКОВЕЦЬ, заступник декана факультету історії, політології і національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки;
Юрій МАКАР, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та суспільних комунікацій Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича;
Ігор ГАЛАГІДА (on-line Гданськ), доктор історичних наук, автор книг з історії українців Закерзоння;
Віталій ТИТИЧ, канд. юр. наук, голова правління товариства Рафаеля Лемкіна, військовослужбовець ЗСУ;
Святослав Шеремета (on-line, Львів) – кандидат історичних наук, депутат Львівської обласної ради, секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війн і політичних репресій, директор меморіально-пошукового центру "Доля".
Місце проведення: Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул.Паньківська, 9, м. Київ.
Реєстрація учасників та представників медіа: 11:00–11:30
Початок: 11:30
Закінчення: 15:00
Вхід для преси вільний.
Передбачається, що круглий стіл матиме також on-line трансляцію.
Контакти для додаткової інформації за тел. (044) 253 15 63, (050) 3321080.