Київ на Riga FOOD 2025: нові можливості для бізнесу та міжнародного партнерства

З 4 по 6 вересня у Ризі відбулася провідна виставка харчової промисловості Riga FOOD 2025, де столиця була представлена колективним стендом MADE IN KYIV. На площі 36 м², протягом трьох днів, свою продукцію презентували 10 столичних виробників харчової продукції та пакування.

Урочисте відкриття стенду відбулося за участі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвії Анатолія Куцевола, Віцемера Риги Маріса Спрінджукса, Заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, Заступника директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Анатолія Багана.

Три дні роботи колективного стенду були насиченим та результативним: стенд відвідала велика кількість гостей, відбулися презентації продукції, жваві перемовини та обговорення нових перспектив співпраці.

Також, 5 вересня у рамках виставки пройшов Діловий форум українсько-латвійського співробітництва, до організації якого долучились Торгово-промислова палата України та Trade House Ukraina.

Атмосфера події підтвердила високий інтерес до українського бізнесу та сприяла ефективному діалогу для розвитку партнерських відносин.

«Результати участі Києва у Riga FOOD 2025 підтверджують: столичний бізнес має великий експортний потенціал і здатний конкурувати на міжнародних ринках. Ми бачимо високий інтерес до продукції київських компаній і впевнені, що започатковані тут контакти переростуть у сталі партнерства», — зазначив Анатолій Баган, заступник директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори колективного стенду Made in Kyiv — Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

