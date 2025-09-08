18 вересня відбудеться September Fest у Києві від Медіагрупи DMNTR

📅 18 вересня | 12:00 – 22:00

📍 A-STATION, вул. Князів Острозьких, 8, Київ

👥 Очікуємо 2500–3000 гостей

🎟 Квитки: bit.ly/4lsARe2

Спікери та спеціальні гості:

• Хірокі Мацура — зірка архітектури з Роттердама

• Христос Пассас — креативний директор Zaha Hadid Architects (онлайн)

• Антон Коломійцев — головний архітектор Львова

• Юліан Чаплінський — екс-главний архітектор Львова, CEO AVR Development

• Микола Каблука — засновник Expolight

• Карло Коломбо — італійський архітектор

• Дмитро Васильєв — CEO та головний архітектор Archimatika

• Андрій Пашенько — засновник A. Pashenko Architects

Що чекає на вас:

• Панелі, лекції та дискусії від провідних архітекторів і девелоперів

• 2500+ учасників: інвестори, дизайнери, політики, CEO компаній

• Open-air формат та масштабний нетворкінг

• Актуальні тренди урбаністики та архітектури

Головні учасники: A Development, RIEL, Stolitsa, Vlasne Misto, Kreator Bud, Saga, DIM, METINVEST, UDP, Avalon, ODA, Blago, Taryan.

📩 Контакти:

• ☎ 044 461 91 28

• ☎ 068 363 08 79

• 🌐 ubc-ua.info

Організатор: DMNTR

Генеральний спонсор: A | DEVELOPMENT

Це подія, що формує майбутнє українських міст. Забронюйте безкоштовний квиток вже зараз:

Програма заходу

