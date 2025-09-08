18 вересня відбудеться September Fest у Києві від Медіагрупи DMNTR
📅 18 вересня | 12:00 – 22:00
📍 A-STATION, вул. Князів Острозьких, 8, Київ
👥 Очікуємо 2500–3000 гостей
🎟 Квитки: bit.ly/4lsARe2
Спікери та спеціальні гості:
• Хірокі Мацура — зірка архітектури з Роттердама
• Христос Пассас — креативний директор Zaha Hadid Architects (онлайн)
• Антон Коломійцев — головний архітектор Львова
• Юліан Чаплінський — екс-главний архітектор Львова, CEO AVR Development
• Микола Каблука — засновник Expolight
• Карло Коломбо — італійський архітектор
• Дмитро Васильєв — CEO та головний архітектор Archimatika
• Андрій Пашенько — засновник A. Pashenko Architects
Що чекає на вас:
• Панелі, лекції та дискусії від провідних архітекторів і девелоперів
• 2500+ учасників: інвестори, дизайнери, політики, CEO компаній
• Open-air формат та масштабний нетворкінг
• Актуальні тренди урбаністики та архітектури
Головні учасники: A Development, RIEL, Stolitsa, Vlasne Misto, Kreator Bud, Saga, DIM, METINVEST, UDP, Avalon, ODA, Blago, Taryan.
📩 Контакти:
• ☎ 044 461 91 28
• ☎ 068 363 08 79
• 🌐 ubc-ua.info
Організатор: DMNTR
Генеральний спонсор: A | DEVELOPMENT
Це подія, що формує майбутнє українських міст. Забронюйте безкоштовний квиток вже зараз:
Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер