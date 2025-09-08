Інтерфакс-Україна
14:36 08.09.2025

18 вересня відбудеться September Fest у Києві від Медіагрупи DMNTR

1 хв читати

📅 18 вересня | 12:00 – 22:00
📍 A-STATION, вул. Князів Острозьких, 8, Київ
👥 Очікуємо 2500–3000 гостей
🎟 Квитки: bit.ly/4lsARe2

Спікери та спеціальні гості:
 • Хірокі Мацура — зірка архітектури з Роттердама
 • Христос Пассас — креативний директор Zaha Hadid Architects (онлайн)
 • Антон Коломійцев — головний архітектор Львова
 • Юліан Чаплінський — екс-главний архітектор Львова, CEO AVR Development
 • Микола Каблука — засновник Expolight
 • Карло Коломбо — італійський архітектор
 • Дмитро Васильєв — CEO та головний архітектор Archimatika
 • Андрій Пашенько — засновник A. Pashenko Architects

Що чекає на вас:
 • Панелі, лекції та дискусії від провідних архітекторів і девелоперів
 • 2500+ учасників: інвестори, дизайнери, політики, CEO компаній
 • Open-air формат та масштабний нетворкінг
 • Актуальні тренди урбаністики та архітектури

Головні учасники: A Development, RIEL, Stolitsa, Vlasne Misto, Kreator Bud, Saga, DIM, METINVEST, UDP, Avalon, ODA, Blago, Taryan.

📩 Контакти:
 • ☎ 044 461 91 28
 • ☎ 068 363 08 79
 • 🌐 ubc-ua.info

Організатор: DMNTR
Генеральний спонсор: A | DEVELOPMENT

Це подія, що формує майбутнє українських міст. Забронюйте безкоштовний квиток вже зараз:
🎟 Квитки: bit.ly/4lsARe2 


Реєстрація за посиланням

Програма заходу

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер

