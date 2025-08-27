26 вересня 2025 року у Києві відбудеться 19’ Customer Experience Conference

26 вересня 2025 року у Києві відбудеться 19’ Customer Experience Conference - єдина в Україні міжгалузева конференція, яка перетворює розмови про клієнтський досвід на мову систем і прибутку.

Лейтмотив заходу 2025 року - CX як система для прибутку.

На тлі війни, ринкової нестабільності та кадрової втоми саме системна клієнтоцентричність стає критичною перевагою. Компанії, які формують досвід клієнта не інтуїтивно, а через метрики, структуру і прозорість, показують кращу капіталізацію, ефективність і довгострокову лояльність.

Що у фокусі програми:

CX = прибуток. Як емпатія, сервіс і культурні трансформації перетворюються на фінансовий результат.

Від ініціатив до системи. CX-менеджмент як злагоджена структура з ролями, метриками й відповідальністю.

CJM як операційний інструмент. Як вбудовувати карту клієнтського шляху в щоденну роботу команд.

Аналітика vs інтуїція. Як змінюється підхід до вимірювання клієнтського досвіду: від NPS до CX Index.

AI + голос клієнта. Як створювати продукти та сервіси на основі запитів і поведінки, а не гіпотез.

Серед спікерів:

Олена Цисар, партнерка 4Service Group

Марія Невзорова, Head of Support Ajax Systems

Микола Чумак, CEO IDNT

Юлія Мороз, директорка департаменту продажів Ощадбанк

Олег Косс, засновник LANKA.CX

Микола Уманець, Head of Customer Experience Uklon

Ірина Дергачова, керівниця дистанційного сервісу медичної лабораторії ДІЛА

Марина Березюк, бізнес-психологиня

Владислав Жиліховський, Dnipro-M

Олег Кушіль, директор з цифрових сервісів WOG



Спікери поділяться практиками трансформацій у період турбулентності, кейсами впровадження CX-систем і підходами до командного дизайну досвіду.

19’ Customer Experience Conference - це платформа, яка допомагає компаніям перейти від хаотичних зусиль до зрілої моделі роботи з клієнтським досвідом.

Для кого подія:

CEO, CMO, CXO із різних індустрій, які вбачають у CX не тренд, а операційну модель бізнесу нового покоління

Директори з сервісу, маркетингу, стратегії

Лідери, які впроваджують операційні зміни, пов’язані з клієнтським досвідом

Дата: 26 вересня 2025

Місце: Київ, Ramada Event Hall + Online

Організатор: KA Group

Партнери події: Ощадбанк, Кормотех, Linkos Group

Квитки та деталі: https://kagroup.ua/cx

Контакт: [email protected] | +38 (063) 247 94 74