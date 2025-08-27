Інтерфакс-Україна
17:15 27.08.2025

26 вересня 2025 року у Києві відбудеться 19’ Customer Experience Conference

26 вересня 2025 року у Києві відбудеться 19’ Customer Experience Conference - єдина в Україні міжгалузева конференція, яка перетворює розмови про клієнтський досвід на мову систем і прибутку. 

Лейтмотив заходу 2025 року - CX як система для прибутку.
На тлі війни, ринкової нестабільності та кадрової втоми саме системна клієнтоцентричність стає критичною перевагою. Компанії, які формують досвід клієнта не інтуїтивно, а через метрики, структуру і прозорість, показують кращу капіталізацію, ефективність і довгострокову лояльність.

Що у фокусі програми:

  • CX = прибуток. Як емпатія, сервіс і культурні трансформації перетворюються на фінансовий результат.
  • Від ініціатив до системи. CX-менеджмент як злагоджена структура з ролями, метриками й відповідальністю.
  • CJM як операційний інструмент. Як вбудовувати карту клієнтського шляху в щоденну роботу команд.
  • Аналітика vs інтуїція. Як змінюється підхід до вимірювання клієнтського досвіду: від NPS до CX Index.
  • AI + голос клієнта. Як створювати продукти та сервіси на основі запитів і поведінки, а не гіпотез.

Серед спікерів:

  • Олена Цисар, партнерка 4Service Group
  • Марія Невзорова, Head of Support Ajax Systems
  • Микола Чумак, CEO IDNT
  • Юлія Мороз, директорка департаменту продажів Ощадбанк
  • Олег Косс, засновник LANKA.CX
  • Микола Уманець, Head of Customer Experience Uklon
  • Ірина Дергачова, керівниця дистанційного сервісу медичної лабораторії ДІЛА
  • Марина Березюк, бізнес-психологиня
  • Владислав Жиліховський, Dnipro-M
  • Олег Кушіль, директор з цифрових сервісів WOG
     

Спікери поділяться практиками трансформацій у період турбулентності, кейсами впровадження CX-систем і підходами до командного дизайну досвіду.

19’ Customer Experience Conference - це платформа, яка допомагає компаніям перейти від хаотичних зусиль до зрілої моделі роботи з клієнтським досвідом.

Для кого подія:

  • CEO, CMO, CXO із різних індустрій, які вбачають у CX не тренд, а операційну модель бізнесу нового покоління
  • Директори з сервісу, маркетингу, стратегії
  • Лідери, які впроваджують операційні зміни, пов’язані з клієнтським досвідом

Дата: 26 вересня 2025
Місце: Київ, Ramada Event Hall + Online
Організатор:  KA Group

Партнери події: Ощадбанк, Кормотех, Linkos Group
Квитки та деталі: https://kagroup.ua/cx
Контакт: [email protected] | +38 (063) 247 94 74

