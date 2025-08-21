Реальність крізь мистецтво: виставка Фанні Лешевальє за підтримки БФ Solidarity до Дня Харкова

За інформаційної підтримки Департаменту культури міста Харкова, Благодійний фонд Solidarity підготував до Дня міста особливий подарунок — унікальну виставку «In Memoriam. Реальність крізь мистецтво» французької мисткині Фанні Лешевальє. Проєкт поєднує відомі твори мистецтва з документальною фотографією війни в Україні, створюючи контрастні історії, що розповідають про українські реалії.

Як зазначила художниця під час відкриття виставки у Києві: “Із початку 2022 року у Франції було багато фото з України. Ці світлини, зроблені з ризиком для життя, стали правдою, яку ми не можемо ігнорувати. Я захотіла поєднати ці зображення з європейським мистецтвом – зупинити час, створити міст між нашими країнами, між минулим і теперішнім. Це, перш за все, вшанування українського народу – його мужності і бажання захищати свободу. Це також крик про те, як я захоплююся стійкістю українського народу. Ви не здаєтеся. Ви створюєте нове. Ви надихаєте далеко за межами України», – підкреслила Фанні Лешевальє.

📅 Коли: 23 серпня — 9 вересня 2025

📍Де: Мистецьке Укриття Культурно-Громадського Центру DRUK (Гончарівський бульвар, 10/2)

🕐 Час роботи виставки: Чт.- Пт. 10.00 — 18.00 та Сб.-Нд. 12.00 — 19.00

“Solidarity вітає харків’ян зі святом і щиро дякує кожному жителю Харкова за незламність, мужність і єдність! Ми вже підтримували місто у непрості часи: частково ремонтували залізничний вокзал (щоб зробити його комфортніше і доступніше кожному), надавали регіону гуманітарну допомогу — обладнання для обігріву у кризові моменти.

Тепер ми підтримуємо місто мистецтвом. Культура здатна об'єднувати, а наша місія — об'єднати всіх задля відновлення України. Після завершення серії виставок по Україні, представлені Фанні Лешевальє роботи будуть реалізовані на благодійному аукціоні, а зібрані кошти будуть спрямовані на створення реабілітаційного центру”, — підкреслив Матье-Марі Арден, голова БФ Solidarity.



