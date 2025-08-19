Американська торговельна палата в Україні закликає Парламент забезпечити стабільне функціонування залізничного транспорту

Експерти компаній-членів Американської торговельної палати в Україні (Палата) закликають Верховну Раду України (ВРУ) якнайшвидше розглянути та ухвалити відповідну правку до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», відображену в проекті Закону від 14 липня 2025 року №13439-3 «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2025 рік” щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань» (проект Закону). Зазначена правка передбачає спрямування та надання додаткової державної підтримки з метою забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту.

На думку компаній-членів Палати, таке рішення сьогодні є надзвичайно важливим для залізничної галузі та суміжних галузей (аграрної, металургійної, енергетичної, будівельної та інших), оскільки воно дасть змогу залучити додаткові фінансові ресурси для забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту в умовах значного дефіциту фінансування, а також запобігти зупиненню операційної діяльності АТ «Укрзалізниця», погіршенню якості послуг та порушенню логістичних ланцюгів.

Експерти компаній-членів Палати вітають схвалення проекту Закону профільним Комітетом ВРУ з питань бюджету для його подальшого розгляду у другому читанні та сподіваються на оперативне вирішення цього питання протягом поточного пленарного тижня. Адже в умовах повномасштабної війни забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту має стратегічне значення, відіграючи ключову роль у перевезенні вантажів, забезпеченні мобільності населення та підтримці економічної активності країни.

Джерело: https://chamber.ua/ua/news/amerykanska-torhovelna-palata-zaklykaie-parlament-zabezpechyty-stabilne-funktsionuvannia-zaliznychnoho-transportu-v-umovakh-znachnoho-defitsytu-finansuvannia/