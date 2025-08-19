Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:02 19.08.2025

Американська торговельна палата в Україні закликає Парламент забезпечити стабільне функціонування залізничного транспорту

1 хв читати

Експерти компаній-членів Американської торговельної палати в Україні (Палата) закликають Верховну Раду України (ВРУ) якнайшвидше розглянути та ухвалити відповідну правку до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», відображену в проекті Закону від 14 липня 2025 року №13439-3 «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2025 рік” щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань» (проект Закону). Зазначена правка передбачає спрямування та надання додаткової державної підтримки з метою забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту.

На думку компаній-членів Палати, таке рішення сьогодні є надзвичайно важливим для залізничної галузі та суміжних галузей (аграрної, металургійної, енергетичної, будівельної та інших), оскільки воно дасть змогу залучити додаткові фінансові ресурси для забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту в умовах значного дефіциту фінансування, а також запобігти зупиненню операційної діяльності АТ «Укрзалізниця», погіршенню якості послуг та порушенню логістичних ланцюгів.

Експерти компаній-членів Палати вітають схвалення проекту Закону профільним Комітетом ВРУ з питань бюджету для його подальшого розгляду у другому читанні та сподіваються на оперативне вирішення цього питання протягом поточного пленарного тижня. Адже в умовах повномасштабної війни забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту має стратегічне значення, відіграючи ключову роль у перевезенні вантажів, забезпеченні мобільності населення та підтримці економічної активності країни.

Джерело: https://chamber.ua/ua/news/amerykanska-torhovelna-palata-zaklykaie-parlament-zabezpechyty-stabilne-funktsionuvannia-zaliznychnoho-transportu-v-umovakh-znachnoho-defitsytu-finansuvannia/

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Місія виконана: кампанія "Місія – життя" зібрала понад 9 мільйонів гривень на екіпірування для бойових медикинь

Життя в форматі LIFETIME: DIM презентував новий флагманський проєкт

Житловий комплекс «Лісовий квартал» — лауреат премії «Український Будівельний Олімп»

До Дня Незалежності ПриватБанк запускає у Приват24 колекцію скінів «Україна очима військових» та пропонує всім українцям доєднатися до ініціативи #ПокажиСвоюУкраїну

Літні розваги у подарунок: як вийти з режиму роботи

Як обрати онлайн-школу для дитини: рейтинг 5 найпопулярніших варіантів

Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

Sense Bank запустив миттєві перекази в застосунку Sense SuperApp

В Україні впроваджують сучасні системи збереження енергії для бізнесу

SEPTEMBER FEST 2025: головний урбан-фестиваль осені у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА