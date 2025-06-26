📅 11 липня | 📍 Київ

Агробізнес щодня адаптується до нової реальності — скорочені бюджети, інформаційна перенасиченість, нестабільна логістика. І саме маркетинг, PR та контент стають інструментами виживання і зростання.

Тому ми збираємо найкращих — на КОММБАЙН 2025:

💬 конференцію для маркетологів, комунікаційників, власників брендів, креаторів та всіх, хто просуває агро в умовах «перманентної турбулентності».

У програмі:

🔸 25+ спікерів — про TikTok, брендинг, PR, факапи

🔸 200+ учасників — маркетологи, фермери, блогери

🔸 1000+ ідей — для реклами, польових івентів, контенту

🔸 12 годин — живого нетворкінгу та агромозкової атаки

КОММБАЙН 2025 — це поле, де проростають ідеї.

📌 Деталі та реєстрація: commbine.fun

САЙТ:

КОММБАЙН 2025: головна агромаркетингова подія року — вже 11 липня в Києві!

Агросектор продовжує адаптуватися до нової реальності: скорочені бюджети, нестабільна логістика, динамічні ринки, інформаційна перенасиченість. У цій ситуації агромаркетологи, комунікаційники, креатори та піарники щодня вигадують нові способи “перемолотити” виклики у можливості.

Саме тому Aggeek Agency та Agro Marketing Agency збирають провідних гравців ринку на агромаркетингову конференцію КОММБАЙН 2025, яка відбудеться 11 липня в Києві.

КОММБАЙН 2025 — це поле, де проростають ідеї, тестуються інструменти, точиться стратегія і формується спільнота, здатна вести агробізнес уперед — навіть у турбулентні часи. Тут говорять відверто, діляться досвідом, жартують про бюджет.

У програмі:

25+ спікерів – агроевангелістів контенту, брендів, репутації та даних

– агроевангелістів контенту, брендів, репутації та даних 200+ учасників – маркетологів, фермерів, власників, медійників, блогерів

– маркетологів, фермерів, власників, медійників, блогерів 1000+ ідей для промо-кампаній, брендингу, SMM та польових івентів

для промо-кампаній, брендингу, SMM та польових івентів 12 годин — нетворкінгу, кави, крафтового мислення та спільної агромозкової атаки

Ключові теми:

Агромаркетинг в умовах перманентної нестабільності

Як говорити з фермером, щоб він почув

TikTok, YouTube, Insta – які платформи працюють у полі

Агробрендинг: з чого почати і як тримати стиль

Контент-плани і креатив у сезон «без бюджету»

PR без ілюзій: репутація в агро не народжується за день

Анти-кейси та факапи, про які не пишуть у LinkedIn

КОММБАЙН 2025 — для тих, хто:

просуває агробізнес, продукт або бренд

будує комунікацію всередині агрокомпанії

створює контент, веде сторінки, організовує події

шукає натхнення, нові підходи та корисні знайомства

Не пропустіть! Якщо ви хочете збирати більше, ніж просто врожай — вам на КОММБАЙН 2025.

📍 Дата: 11 липня 2025

📍 Місце: Київ

📍 Деталі та реєстрація: https://commbine.fun/

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