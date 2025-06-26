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КОММБАЙН 2025 — головна агромаркетингова подія року!

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КОММБАЙН 2025 — головна агромаркетингова подія року!

📅 11 липня | 📍 Київ

Агробізнес щодня адаптується до нової реальності — скорочені бюджети, інформаційна перенасиченість, нестабільна логістика. І саме маркетинг, PR та контент стають інструментами виживання і зростання.

Тому ми збираємо найкращих — на КОММБАЙН 2025:
💬 конференцію для маркетологів, комунікаційників, власників брендів, креаторів та всіх, хто просуває агро в умовах «перманентної турбулентності».

У програмі:
🔸 25+ спікерів — про TikTok, брендинг, PR, факапи
🔸 200+ учасників — маркетологи, фермери, блогери
🔸 1000+ ідей — для реклами, польових івентів, контенту
🔸 12 годин — живого нетворкінгу та агромозкової атаки

КОММБАЙН 2025 — це поле, де проростають ідеї.

📌 Деталі та реєстрація: commbine.fun

САЙТ:

КОММБАЙН 2025: головна агромаркетингова подія року — вже 11 липня в Києві!

Агросектор продовжує адаптуватися до нової реальності: скорочені бюджети, нестабільна логістика, динамічні ринки, інформаційна перенасиченість. У цій ситуації агромаркетологи, комунікаційники, креатори та піарники щодня вигадують нові способи “перемолотити” виклики у можливості.

Саме тому Aggeek Agency та Agro Marketing Agency збирають провідних гравців ринку на агромаркетингову конференцію КОММБАЙН 2025, яка відбудеться 11 липня в Києві.

КОММБАЙН 2025 — це поле, де проростають ідеї, тестуються інструменти, точиться стратегія і формується спільнота, здатна вести агробізнес уперед — навіть у турбулентні часи. Тут говорять відверто, діляться досвідом, жартують про бюджет.

У програмі:

  • 25+ спікерів – агроевангелістів контенту, брендів, репутації та даних
  • 200+ учасників – маркетологів, фермерів, власників, медійників, блогерів
  • 1000+ ідей для промо-кампаній, брендингу, SMM та польових івентів
  • 12 годин — нетворкінгу, кави, крафтового мислення та спільної агромозкової атаки

Ключові теми:

  • Агромаркетинг в умовах перманентної нестабільності
  • Як говорити з фермером, щоб він почув
  • TikTok, YouTube, Insta – які платформи працюють у полі
  • Агробрендинг: з чого почати і як тримати стиль
  • Контент-плани і креатив у сезон «без бюджету»
  • PR без ілюзій: репутація в агро не народжується за день
  • Анти-кейси та факапи, про які не пишуть у LinkedIn

КОММБАЙН 2025 — для тих, хто:

  • просуває агробізнес, продукт або бренд
  • будує комунікацію всередині агрокомпанії
  • створює контент, веде сторінки, організовує події
  • шукає натхнення, нові підходи та корисні знайомства

Не пропустіть! Якщо ви хочете збирати більше, ніж просто врожай — вам на КОММБАЙН 2025.

📍 Дата: 11 липня 2025
📍 Місце: Київ
📍 Деталі та реєстрація: https://commbine.fun/

Інтерфакс-Україна - офіційний інформаційний партнер

Теги: #коммбайн_2025

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