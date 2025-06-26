КОММБАЙН 2025 — головна агромаркетингова подія року!
📅 11 липня | 📍 Київ
Агробізнес щодня адаптується до нової реальності — скорочені бюджети, інформаційна перенасиченість, нестабільна логістика. І саме маркетинг, PR та контент стають інструментами виживання і зростання.
Тому ми збираємо найкращих — на КОММБАЙН 2025:
💬 конференцію для маркетологів, комунікаційників, власників брендів, креаторів та всіх, хто просуває агро в умовах «перманентної турбулентності».
У програмі:
🔸 25+ спікерів — про TikTok, брендинг, PR, факапи
🔸 200+ учасників — маркетологи, фермери, блогери
🔸 1000+ ідей — для реклами, польових івентів, контенту
🔸 12 годин — живого нетворкінгу та агромозкової атаки
КОММБАЙН 2025 — це поле, де проростають ідеї.
📌 Деталі та реєстрація: commbine.fun
САЙТ:
КОММБАЙН 2025: головна агромаркетингова подія року — вже 11 липня в Києві!
Агросектор продовжує адаптуватися до нової реальності: скорочені бюджети, нестабільна логістика, динамічні ринки, інформаційна перенасиченість. У цій ситуації агромаркетологи, комунікаційники, креатори та піарники щодня вигадують нові способи “перемолотити” виклики у можливості.
Саме тому Aggeek Agency та Agro Marketing Agency збирають провідних гравців ринку на агромаркетингову конференцію КОММБАЙН 2025, яка відбудеться 11 липня в Києві.
КОММБАЙН 2025 — це поле, де проростають ідеї, тестуються інструменти, точиться стратегія і формується спільнота, здатна вести агробізнес уперед — навіть у турбулентні часи. Тут говорять відверто, діляться досвідом, жартують про бюджет.
У програмі:
- 25+ спікерів – агроевангелістів контенту, брендів, репутації та даних
- 200+ учасників – маркетологів, фермерів, власників, медійників, блогерів
- 1000+ ідей для промо-кампаній, брендингу, SMM та польових івентів
- 12 годин — нетворкінгу, кави, крафтового мислення та спільної агромозкової атаки
Ключові теми:
- Агромаркетинг в умовах перманентної нестабільності
- Як говорити з фермером, щоб він почув
- TikTok, YouTube, Insta – які платформи працюють у полі
- Агробрендинг: з чого почати і як тримати стиль
- Контент-плани і креатив у сезон «без бюджету»
- PR без ілюзій: репутація в агро не народжується за день
- Анти-кейси та факапи, про які не пишуть у LinkedIn
КОММБАЙН 2025 — для тих, хто:
- просуває агробізнес, продукт або бренд
- будує комунікацію всередині агрокомпанії
- створює контент, веде сторінки, організовує події
- шукає натхнення, нові підходи та корисні знайомства
Не пропустіть! Якщо ви хочете збирати більше, ніж просто врожай — вам на КОММБАЙН 2025.
📍 Дата: 11 липня 2025
📍 Місце: Київ
📍 Деталі та реєстрація: https://commbine.fun/
Інтерфакс-Україна - офіційний інформаційний партнер