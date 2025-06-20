У Києві 22 червня відбудеться благодійний турнір з ампфутболу "Матч за Героїв 2.0"

Благодійний футбольний турнір "Матч за Героїв 2.0", що об’єднає українських ветеранів та зірок для підтримки розвитку адаптивного спорту, відбудеться 22 червня о 10:30 на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова в Києві, повідомили організатори заходу.

Метою події є привернення уваги до розвитку ампфутболу в Україні, а також підтримка збору коштів на соціальний проєкт Української асоціації футболу "Ліга Дужих", що допомагає військовослужбовцям з ампутаціями повернутися до активного життя.

Турнір є продовженням ініціативи Mastercard та Ощадбанку – першого "Матчу за Героїв", що відбувся у 2024 році та зібрав понад 7,7 млн грн на спортивні протези для пацієнтів Superhumans Center. Тоді на полі зустрілися ветерани з ампутаціями на протезах і українські зірки шоу-бізнесу та спорту.

"Для учасників ампфутбол – це не просто спорт. Це шлях до нового життя після поранень, фізичної та психологічної реабілітації, повернення до повноцінного соціального і професійного життя", – зазначають організатори.

Усі охочі можуть зареєструватися для участі або відвідування заходу за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j459hA_zO4SXr9wdzDLh6NtziSXbCM8tEVZqFmkB588

Детальніше про проєкт "Ліга Дужих" – на сайті Ощадбанку:

https://www.oschadbank.ua/liha-duzhykh