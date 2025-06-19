Відбулася презентація нового інформаційного порталу ForUA

Сьогодні відбулася офіційна презентація абсолютно нового інформаційного порталу ForUA, який створено на оновленій технологічній основі та з повністю новою командою журналістів. ForUA повертається, щоб стати вашим надійним джерелом оперативних новин з України та світу, а також надавати глибоку аналітику та ексклюзивні коментарі експертів з перших уст.

Новий ForUA очолює Ігор Корж, громадський діяч, засновник ГО «Європейський шлях України», кіно- та музпродюсер, який обійняв посаду шеф-редактора сайту. Під його керівництвом редакція зосередиться на неупередженому висвітленні подій, пропонуючи читачам перевірену інформацію та різнобічні погляди.

«Ми створили ForUA, щоб задовольнити нагальну потребу в якісній, оперативній та глибокій журналістиці», – зазначив Ігор Корж. «Наша команда готова щодня надавати читачам не лише швидкі новини, а й ретельний аналіз, який допоможе зрозуміти суть подій. Ми віримо, що ForUA стане важливою платформою для відкритого діалогу та обміну думками».

На новому сайті ForUA ви знайдете:

Оперативні новини з України та світу, що оновлюються в режимі реального часу.

Глибоку аналітику та статті, які допоможуть розібратися у складних процесах та явищах.

Ексклюзивні коментарі експертів з різних галузей, що надають унікальний погляд на події.

Команда ForUA запрошує всіх зацікавлених долучитися до читання та обговорення матеріалів на новому сайті https://for-ua.com/