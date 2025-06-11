Сприяння діалогу між цивілізаціями для побудови кращого світу

Виступ члена Політбюро ЦК КПК,

міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І

на заході з нагоди

Міжнародного дня діалогу між цивілізаціями

10 червня 2025 року – перший Міжнародний день діалогу між цивілізаціями, організований Організацією Об’єднаних Націй. Я радий відзначити цей особливий день разом із друзями з усього світу.

У сучасному світі існує понад 200 країн і регіонів, а також понад 2500 держав. Людські зусилля у виробництві та житті сприяли розвитку багатьох чудових цивілізацій, які доповнюють та надихають одна одну. Вони зробили наше глобальне село різноманітним, барвистим та яскравим, а все наше людське суспільство – неподільною спільнотою зі спільним майбутнім. З огляду на величезний глобальний вплив трансформацій, небачених за століття, цінність цивілізацій набула безпрецедентного значення, взаємодія між цивілізаціями має життєво важливе значення, і зараз саме час сприяти діалогу між ними.

Минулого року, за одностайної підтримки всіх держав-членів, на 78-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй була прийнята резолюція, ініційована Китаєм та 82 іншими країнами, яка проголошує 10 червня Міжнародним днем ​​діалогу між цивілізаціями. Це відображає спільне прагнення народів усіх країн сприяти діалогу між цивілізаціями та прогресу людства.

— Діалог між цивілізаціями — це зв'язок миру. У 80-ту річницю перемоги у Світовій антифашистській війні та заснування ООН мир залишається спільним прагненням усіх людей у ​​всьому світі. Діалог між цивілізаціями допомагає подолати розбіжності та усунути упередження, що зміцнить основу взаємної довіри та захистить спільну безпеку.

— Діалог між цивілізаціями є рушійною силою розвитку. В історії стародавній Шовковий шлях з'єднував східну та західну цивілізації та сприяв розвитку людського суспільства. Сьогодні, в епоху глобалізації, діалог між цивілізаціями дає змогу обмінюватися думками та технологіями, що сприятиме країнам усього світу в їхньому прагненні до спільного розвитку та глобальної модернізації.

— Діалог між цивілізаціями — це міст дружби. Історія красномовно доводить, що відкритість сприяє взаєморозумінню, а обмін — поглибленню взаємної довіри. Діалог між цивілізаціями дозволяє нам долати відмінності та встановлювати емпатію, що допоможе людям усіх країн більше дізнаватися один про одного, будувати тісніші зв’язки та процвітати разом.

Друзі,

Китайська цивілізація вкоренилася та процвітала на ґрунті Китаю. Протягом тривалої історії вона розвинула такі визначальні риси, як безперервність, творчість, єдність, інклюзивність та миролюбність.

У 2023 році Голова Сі Цзіньпін урочисто представив Ініціативу глобальної цивілізації, яка закликає до підтримки спільних цінностей людства, з акцентом на спадщині та інноваціях, а також до зміцнення міжнародних міжособистісних обмінів та співпраці. Ця ініціатива свідчить про зусилля Китаю щодо сприяння діалогу між цивілізаціями. Оскільки світ стоїть на історичному перехресті, Китай виступає за просування діалогу між цивілізаціями у наступних трьох аспектах.

По-перше, підтримка рівності між цивілізаціями. Жодна цивілізація не є вищою за інші. Важливо поважати шляхи розвитку та соціальні системи, обрані народами різних країн самостійно, відкидати зіткнення цивілізацій, протистояти втручанню у внутрішні справи інших та протистояти односторонній практиці залякування. Ми повинні захищати справедливість і правосуддя і працювати над забезпеченням рівності та гідності для всіх. Ми повинні підтримувати справжній багатосторонній підхід і підтримувати ООН у відіграванні важливої ​​ролі в діалозі між цивілізаціями. Ми повинні прагнути співпраці та взаємної вигоди, відкидати конфронтацію та ігри з нульовою сумою, а також залишатися відданими мирному співіснуванню між цивілізаціями.

По-друге, сприяння обмінам між цивілізаціями. Країнам важливо активізувати обміни та взаємне навчання, а також черпати натхнення з діалогу між цивілізаціями для вирішення глобальних проблем та дослідження шляхів глобальної модернізації. Китай позитивно розглядає можливість проведення Глобального форуму Альянсу цивілізацій ООН у 2028 році та надання фінансування органу ООН, призначеному для сприяння міжцивілізаційному діалогу. Ми продовжуватимемо підтримувати роботу таких механізмів, як Форум стародавніх цивілізацій, з метою покращення платформи для діалогу між цивілізаціями всього світу.

По-третє, сприяння розвитку цивілізацій. Міжнародна спільнота повинна заохочувати нормальний потік ідей, технологій та персоналу, а також продовжувати розширювати межі людських знань. Відповідно до принципу «технології на благо», нам потрібно використовувати новітні технології, такі як штучний інтелект, для сприяння продовженню та інноваціям цивілізацій, подальшого збільшення нашого спільного матеріального та культурного багатства та побудови спільноти зі спільним майбутнім, де всі цивілізації процвітатимуть разом.

Друзі,

У людства лише одна Земля і лише одне спільне майбутнє. Нехай наші діалоги зіграють гармонійну симфонію та піднімуть вітрила на шляху до ще кращого майбутнього людських цивілізацій.