Ракетна атака на Луцьк: стали відомі наслідки російського обстрілу

Влада Луцька займається ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто. Вранці 6 червня 2025 року ракети росіян завдали цьому прикордонному місту найбільших втрат від початку війни.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, навчальні заклади, держустанови та десятки приватних господарств. Є людські жертви, вже відомо про 27 травмованих та двох загиблих.

Відомо також про значні руйнування на території заводу «Мотор». Це підприємство є важливим для оборонної промисловості і вже не вперше потрапляє під ворожі обстріли. Район міста, в якому розташоване це підприємство, перекритий. Жителі Луцька розповідають про значні пошкодження виробничої бази заводу. Чи повернуться люди до своїх квартир, пошкоджених вибуховою хвилею, не відомо. Деякий час тому вже було звернення міського голови щодо відселення мешканців прилеглих до заводу «Мотор» будинків.

Місто, яке вважалось одним із самих спокійних в Україні, в пошуках житла для людей, які постраждали через сусідство з підприємством. Сьогоднішня ніч стала випробуванням ще й для команди спортсменів української збірної, які перебувають у Луцьку на командному чемпіонаті України. Основний склад збірної проживав у готелі неподалік заводу «Мотор».

Ворожа атака ще раз довела, що в Україні немає спокійних місць, а у наших ворогів немає жодної людяності.