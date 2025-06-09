Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:17 09.06.2025

Ракетна атака на Луцьк: стали відомі наслідки російського обстрілу

1 хв читати

Влада Луцька займається ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто. Вранці 6 червня 2025 року ракети росіян завдали цьому прикордонному місту найбільших втрат від початку війни.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, навчальні заклади, держустанови та десятки приватних господарств. Є людські жертви, вже відомо про 27 травмованих та двох загиблих.

Відомо також про значні руйнування на території заводу «Мотор». Це підприємство є важливим для оборонної промисловості і вже не вперше потрапляє під ворожі обстріли. Район міста, в якому розташоване це підприємство, перекритий. Жителі Луцька розповідають про значні пошкодження виробничої бази заводу. Чи повернуться люди до своїх квартир, пошкоджених вибуховою хвилею, не відомо. Деякий час тому вже було звернення міського голови щодо відселення мешканців прилеглих до заводу «Мотор» будинків.

Місто, яке вважалось одним із самих спокійних в Україні, в пошуках житла для людей, які постраждали через сусідство з підприємством. Сьогоднішня ніч стала випробуванням ще й для команди спортсменів української збірної, які перебувають у Луцьку на командному чемпіонаті України. Основний склад збірної проживав у готелі неподалік заводу «Мотор».

Ворожа атака ще раз довела, що в Україні немає спокійних місць, а у наших ворогів немає жодної людяності.

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

PSS by Logics7 передає естафету бренду L7 Simulators

Державний банк та Новояворівська міська рада підписали меморандум про співпрацю

Віталій Кличко відвідав захід на підтримку ветеранів "Сильні разом" та вручив відзнаки

Вірмени, які тримають небо над Україною

"Метінвест", незважаючи на війну, залишається одним із найбільших платників податків та донором ЗСУ - СЕО

Ірина Міхальова, СМО Alliance Novobud, взяла участь у двох дискусіях Українського будівельного конгресу

Виживання замість розвитку: 67% медіа відмовилися від проєктів і планів – опитування ІМІ

Форум “Хлібна індустрія - 2025”: доступна детальна програма

У 85% повнолітніх споживачів нікотиновмісних продуктів першим досвідом стало куріння сигарет

Епіцентр відтворив видатні вітражі Маріуполя на поштоматах по всій Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА