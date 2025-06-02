У Києві провели допрем’єрний показ документального фільму про гуманітарне розмінування "Тиха земля"

Київ, 30 травня 2025 року — Програма розвитку ООН (ПРООН) презентувала у Києві документальний короткометражний фільм про гуманітарне розмінування та протимінну діяльність в Україні «Тиха земля». Стрічку показали на закритому допрем’єрному показі, який об’єднав партнерів ПРООН із протимінної діяльності з понад 10 посольств, а також міжнародних організацій, державних установ, бізнесів, медіа та громадських організацій.

Фільм був ініційований ПРООН та створений за фінансування Уряду Республіки Корея та у партнерстві з Міністерством економіки України та Державною службою з надзвичайних ситуацій України. Продюсером «Тихої землі» виступив Михайло Хороших, режисерами — Віктор Солодуха та Еміль Бахитєв з BAZA Production, а героями — ті, хто щодня робить українські землі знову безпечними. Надалі «Тиху землю» планують подати на участь у міжнародних та українських кінофестивалях.

Мета стрічки — через особисті історії людей, які дотичні до теми протимінної діяльності, привернути увагу до проблеми забруднення території України мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, показати вплив розмінування на життя українців, а також підкреслити важливість спільних зусиль та міжнародної підтримки ініціатив з розмінування.

«Наш підхід у системі ООН ґрунтується на фундаментальному розумінні: ефективне розмінування — це не просто очищення від вибухонебезпечних залишків війни. Йдеться про порятунок життів, відродження економіки, надання жінкам можливості долучатися до протимінної діяльності та забезпечення безпечного повернення людей до своїх домівок та життя», — зазначив під час показу Матіас Шмале, Координатор системи ООН в Україні та Гуманітарний координатор.

«Люди — наше найбільше натхнення. Вони щиро бажають повернути безпеку людям, зберегти те, що має найбільше значення, дати надію майбутнім поколінням попри руйнівні наслідки війни. Саме люди заслуговують на нашу найглибшу повагу та вдячність. І цей фільм показує історії людей, які своїми щоденними діями роблять Україну безпечнішою — їх мають почути та побачити в усьому світі».

У фільмі зібрані три історії:

Павло Бондаренко , начальник відділення механізованого розмінування ДСНС у Миколаївській області;

, начальник відділення механізованого розмінування ДСНС у Миколаївській області; Наталія Горун , фахівчиня з нетехнічного обстеження Norwegian People’s Aid;

, фахівчиня з нетехнічного обстеження Norwegian People’s Aid; Олександр Бончковський, доктор філософії з географії та головний науковий консультант Товариства дослідників України.

Заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний у своїй промові підкреслив значення партнерств: «Міни не знають, що гармати замовкли. Звільнена земля не стає миттєво безпечною. Для цього треба докласти багато зусиль. І ми вдячні, що світова спільнота підтримує Україну на шляху до очищення цієї землі. Ми відповідально ставимося до цієї допомоги: не просто використовуємо її, а й прагнемо змінити глобальний підхід до гуманітарного розмінування. Дякуємо ПРООН та Республіці Корея за підтримку таких важливих ініціатив».

Генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Демчук, заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій сказав, що робота саперів — «щоденна титанічна праця, яка не зупиняється ні на мить». «Усе це для того, щоб зробити територію країни знову безпечнішою. Ми не просто змінюємо історію щодня — ми її творимо. Наш безпрецедентний досвід, отриманий під час розмінування українських земель, у майбутньому допоможе міжнародній спільноті у формуванні нових, більш ефективних правил та стандартів гуманітарного розмінування. Дякуємо всім партнерам, які стали пліч-о-пліч з нами, щоб спільно подолати виклики та наслідки забруднення наших земель вибухонебезпечними предметами», — додав він.

У завершальному слові Христофорос Політіс, заступник Постійного представника ПРООН в Україні, зазначив: «Тиха земля» — це важлива історія про людей, які знайшли себе у розмінуванні та щоденно ризикують життям, щоб очистити Україну від вибухонебезпечних залишків війни — і таким чином повернути надію та віру в безпечне майбутнє всієї країни. Це історія, яка не лише показує вплив мін на життя людей, але й є важливим адвокаційним інструментом, щоб ще раз підкреслити значення спільних зусиль та інвестицій у протимінну діяльність та гуманітарне розмінування в Україні».

Для довідки:



Протягом останніх трьох десятиліть Програма розвитку ООН разом із партнерами працювала у понад 50 країнах, допомагаючи їм вирішувати проблеми, пов'язані з наземними мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. ПРООН тісно співпрацює з урядом України у всіх сферах гуманітарної протимінної діяльності, допомагає координувати національні зусилля з розмінування та міжнародну підтримку протимінної діяльності.



ПРООН здійснює стратегічне керівництво щодо підготовки та впровадження національних стратегій і стандартів, а також сприяє безпечному поверненню, відбудові та відновленню через надання технічної допомоги, експертних знань та спеціалізованого обладнання. Щоб сприяти поверненню сільськогосподарських земель у використання, агенція використовує інноваційні технології, такі як супутникові знімки, дистанційне зондування, штучний інтелект і машинне навчання.



Крім того, ПРООН також підтримує надання критично важливих послуг, які рятують життя. Це зокрема посилення невідкладної медичної допомоги, а також реабілітаційні послуги, піклування про ментальне здоров'я, психосоціальна підтримка людей у громадах, які постраждали через вибухонебезпечні предмети.



Для запитів ЗМІ



Юлія Самусь, керівниця відділу комунікацій ПРООН в Україні; e-mail: [email protected]