Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:47 02.06.2025

II Інвестиційний форум Асоціації правників України

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II Інвестиційний форум Асоціації правників України

Запрошуємо вас взяти участь у ключовій події, що об’єднує правову експертизу, бізнес-інтереси та інвестиційні можливості! Форум створено для обговорення інвестиційного клімату в Україні в умовах євроінтеграції та економічної відбудови.

У програмі — стратегічні панелі, реальні кейси, дискусії про інвестиційні ризики, судову систему, євроінтеграцію та роль юридичної спільноти в економічному зростанні.

Дата:
- 12 червня 2025 (онлайн, англійська мова з синхронним перекладом)
- 13 червня 2025 (офлайн/онлайн, українська мова)

Для участі необхідна попередня реєстрація та оплата реєстраційного внеску. Кількість місць обмежена!

Долучайтесь до обговорення стратегічних напрямів розвитку України та створення сприятливого бізнес-клімату!

Хочете стати партнером? Ми відкриті до співпраці!

Деталі та реєстрація:
+38 (044) 492-88-48, +38 (063) 792-30-99 (WhatsApp, Telegram, Viber)

[email protected] | [email protected]

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