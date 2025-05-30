Brave CFO Gathering вже 6 червня: як CFO змінюють бізнес в умовах війни та трансформацій
6 червня у Києві зустрінемося на Brave CFO Gathering - першій події з циклу 23rd Ukrainian CFO Forum - форуму з понад 20-річною історією. В умовах воєнного часу, невизначеності та економічного тиску фінансова функція стає не лише інструментом контролю, а ядром трансформацій. Саме це і об'єднує найвпливовіших фіндиректорів країни.
У фокусі - AI, ERP, трансформації, внутрішній аудит, ефективність, автоматизація, продуктивність і синергія фінансів та ІТ.
6 червня, 23-24 жовтня 2025 року
Київ + онлайн
Приєднуйтесь до фінансових лідерів: https://cfo.ua/2025
Для спільноти Interfax діє знижка 15% на всі формати квитки з промокодом: BraveInterfax
Промокод на знижку діє до 31.05
👥 Для кого: Це must-have подія для CEOs, MDs, CFOs, COOs, IT-директорів, FDs, контролерів, казначеїв, керівників фінансових відділів, директорів FP&A та ризик-менеджерів
Ключові теми конференції:
- GenAI у фінансах: реальні кейси ChatGPT, автоматизація процесів, стратегія впровадження
- ERP-проєкти у воєнний час: помилки, інсайти, досвід від CFO
- Стійкість: фінансова, командна та стратегічна – як її зберегти
- Взаємодія CFO та CIO: нові точки зростання в технологічних проєктах
- Мікроавтоматизація, RPA та внутрішній аудит як драйвери змін
- Нові ролі фінансового директора: від контролера до продакт-лідера
У програмі понад 20 спікерів із топових компаній, серед яких:
▪️ ERP-панель з LPP Ukraine, Biosphere, Obolon, Continental Farmers Group – модерує Ірина Левківська (Rozetka-EVO)
▪️ Віта Форсюк (НКЦПФР) + Олена Потопальська (AC Crowe) – про податкову трансформацію, цифрові активи й прозорість
▪️ Тетяна Тимченко (Нова Пошта) – про стійке зростання, управління капіталом і технологіями
▪️ Тетяна Стеценко (Вентс) + Андрій Олексюк (Business Evolution) – фінансово-IT тандем у трансформації бізнес-процесів
▪️ Віктор Піддубний (Danone Ukraine) – інновації та стійкість у новій реальності
▪️ Олена Басова (Orbico) + Innoware – кейс ERP впровадження: міжнародні стандарти + українська специфіка
▪️ Світлана Проценко (GSN Games) + Matt Falkai (Scopely) – як GenAI змінює роль CFO вже сьогодні
▪️ Святослав Огреба (Asters) – про AI Fraud: загрози для CFO
▪️ Євген Корнєєв (IMC Agricultural Company) – про внутрішній аудит 2.0: цифрову трансформацію й win-win стратегію з CFO
▪️ Андрій Тонконог (SMART business) – інтегровані підходи до прогнозування попиту
Детальну програму та спікерів можна переглянути на сайті.
Придбайте квиток на зустріч з лідерами фінансів: https://cfo.ua/2025
Анонс в розсилку:
Заголовок: Перша подія з 23rd Ukrainian CFO Forum вже 6 червня
6 червня у Києві та онлайн зустрінемося на Brave CFO Gathering – першій конференції з циклу 23rd Ukrainian CFO Forum. Подія збере лідерів фінансових функцій, які впроваджують інновації, трансформують структури управління і приймають рішення, що змінюють бізнес.
6 червня, 23-24 жовтня 2025 року
Київ + онлайн
Програма та квитки: https://cfo.ua/2025
Для спільноти Interfax діє знижка 15% на всі формати квитки з промокодом: BraveInterfax
Промокод діє до 31.05
Що чекає учасників:
▪️ 300+ делегатів
▪️ 8+ годин програми - актуальні кейси, технології, аналітика
▪️ 20+ спікерів - лідери фінансової функції, трансформацій, інновацій
▪️ Стратегічні панелі та live-інтерв’ю
▪️ До 35 CPD юнітів ACCA
▪️ Вечірній networking на CFO COCKTAIL PARTY
“Світ фінансів більше не повернеться до “доцифрової” епохи. CFO працюють з GenAI, будують власні low-code рішення, і формують фінстратегії на основі даних у режимі реального часу”, - йдеться в концепції заходу.
Встигніть приєднатися до наймасштабнішої події в сфері фінансів!
Анонс в соцмережах (LinkedIN, Facebook, Instagram):
6 червня у Києві та онлайн запрошуємо на Brave CFO Gathering – першу конференцію з циклу 23rd Ukrainian CFO Forum. Подія збере лідерів фінансових функцій, які впроваджують інновації, трансформують структури управління і приймають рішення, що змінюють бізнес.
Світ фінансів змінився - і CFO в центрі цих змін.
Як будувати стратегії під обстрілами? Які AI-рішення вже замінили десятки Excel-таблиць? Які ERP-проєкти «вижили» у 2024 і чому? Відповіді - 6 червня, на Brave CFO Gathering 2025.
Що чекати:
▪️ 300+ делегатів
▪️ 8+ годин програми - актуальні кейси, технології, аналітика
▪️ 20+ спікерів - лідери фінансової функції, трансформацій, інновацій
▪️ Стратегічні панелі та live-інтерв’ю
▪️ До 35 CPD юнітів ACCA
▪️ Вечірній networking на CFO COCKTAIL PARTY
6 червня, 23-24 жовтня 2025 року
Київ + онлайн
Програма та квитки: https://cfo.ua/2025
Для спільноти Interfax діє знижка 15% на всі формати квитки з промокодом: BraveInterfax
Промокод діє до 31.05
Ніколи ще фінанси не змінювалися так стрімко – станьте частиною цього руху!
Анонс у Telegram-каналі
📌 Brave CFO Gathering – 6 червня, Київ + онлайн – перша подія 23rd Ukrainian CFO Forum
▪️ Технології, ERP, AI, RPA, внутрішній аудит
▪️ CFO & CIO: як вибудувати спільну стратегію
▪️ 300+ делегатів
▪️ 20+ спікерів - лідери фінансової функції, трансформацій, інновацій
▪️ До 35 CPD юнітів ACCA
▪️ Вечірній networking на CFO COCKTAIL PARTY
🎟 Для спільноти Interfax діє знижка 15% на всі формати участі
👉 Промокод: BraveInterfax
📲 Деталі та програма: https://cfo.ua/2025
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