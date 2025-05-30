Brave CFO Gathering вже 6 червня: як CFO змінюють бізнес в умовах війни та трансформацій

6 червня у Києві зустрінемося на Brave CFO Gathering - першій події з циклу 23rd Ukrainian CFO Forum - форуму з понад 20-річною історією. В умовах воєнного часу, невизначеності та економічного тиску фінансова функція стає не лише інструментом контролю, а ядром трансформацій. Саме це і об'єднує найвпливовіших фіндиректорів країни.



У фокусі - AI, ERP, трансформації, внутрішній аудит, ефективність, автоматизація, продуктивність і синергія фінансів та ІТ.

6 червня, 23-24 жовтня 2025 року

Київ + онлайн

Приєднуйтесь до фінансових лідерів: https://cfo.ua/2025

Для спільноти Interfax діє знижка 15% на всі формати квитки з промокодом: BraveInterfax

Промокод на знижку діє до 31.05

👥 Для кого: Це must-have подія для CEOs, MDs, CFOs, COOs, IT-директорів, FDs, контролерів, казначеїв, керівників фінансових відділів, директорів FP&A та ризик-менеджерів

Ключові теми конференції:

GenAI у фінансах: реальні кейси ChatGPT, автоматизація процесів, стратегія впровадження

ERP-проєкти у воєнний час: помилки, інсайти, досвід від CFO

Стійкість: фінансова, командна та стратегічна – як її зберегти

Взаємодія CFO та CIO: нові точки зростання в технологічних проєктах

Мікроавтоматизація, RPA та внутрішній аудит як драйвери змін

Нові ролі фінансового директора: від контролера до продакт-лідера

У програмі понад 20 спікерів із топових компаній, серед яких:

▪️ ERP-панель з LPP Ukraine, Biosphere, Obolon, Continental Farmers Group – модерує Ірина Левківська (Rozetka-EVO)

▪️ Віта Форсюк (НКЦПФР) + Олена Потопальська (AC Crowe) – про податкову трансформацію, цифрові активи й прозорість

▪️ Тетяна Тимченко (Нова Пошта) – про стійке зростання, управління капіталом і технологіями

▪️ Тетяна Стеценко (Вентс) + Андрій Олексюк (Business Evolution) – фінансово-IT тандем у трансформації бізнес-процесів

▪️ Віктор Піддубний (Danone Ukraine) – інновації та стійкість у новій реальності

▪️ Олена Басова (Orbico) + Innoware – кейс ERP впровадження: міжнародні стандарти + українська специфіка

▪️ Світлана Проценко (GSN Games) + Matt Falkai (Scopely) – як GenAI змінює роль CFO вже сьогодні

▪️ Святослав Огреба (Asters) – про AI Fraud: загрози для CFO

▪️ Євген Корнєєв (IMC Agricultural Company) – про внутрішній аудит 2.0: цифрову трансформацію й win-win стратегію з CFO

▪️ Андрій Тонконог (SMART business) – інтегровані підходи до прогнозування попиту

Детальну програму та спікерів можна переглянути на сайті .

Придбайте квиток на зустріч з лідерами фінансів: https://cfo.ua/2025

Анонс в розсилку:

Заголовок: Перша подія з 23rd Ukrainian CFO Forum вже 6 червня

6 червня у Києві та онлайн зустрінемося на Brave CFO Gathering – першій конференції з циклу 23rd Ukrainian CFO Forum . ​​Подія збере лідерів фінансових функцій, які впроваджують інновації, трансформують структури управління і приймають рішення, що змінюють бізнес.

6 червня, 23-24 жовтня 2025 року

Київ + онлайн

Програма та квитки: https://cfo.ua/2025

Для спільноти Interfax діє знижка 15% на всі формати квитки з промокодом: BraveInterfax

Промокод діє до 31.05



Що чекає учасників:

▪️ 300+ делегатів

▪️ 8+ годин програми - актуальні кейси, технології, аналітика

▪️ 20+ спікерів - лідери фінансової функції, трансформацій, інновацій

▪️ Стратегічні панелі та live-інтерв’ю

▪️ До 35 CPD юнітів ACCA

▪️ Вечірній networking на CFO COCKTAIL PARTY

“С​​віт фінансів більше не повернеться до “доцифрової” епохи. CFO працюють з GenAI, будують власні low-code рішення, і формують фінстратегії на основі даних у режимі реального часу”, - йдеться в концепції заходу.

Встигніть приєднатися до наймасштабнішої події в сфері фінансів!

Анонс в соцмережах (LinkedIN, Facebook, Instagram):

6 червня у Києві та онлайн запрошуємо на Brave CFO Gathering – першу конференцію з циклу 23rd Ukrainian CFO Forum. ​​Подія збере лідерів фінансових функцій, які впроваджують інновації, трансформують структури управління і приймають рішення, що змінюють бізнес.

Світ фінансів змінився - і CFO в центрі цих змін.

Як будувати стратегії під обстрілами? Які AI-рішення вже замінили десятки Excel-таблиць? Які ERP-проєкти «вижили» у 2024 і чому? Відповіді - 6 червня, на Brave CFO Gathering 2025.

Що чекати:

▪️ 300+ делегатів

▪️ 8+ годин програми - актуальні кейси, технології, аналітика

▪️ 20+ спікерів - лідери фінансової функції, трансформацій, інновацій

▪️ Стратегічні панелі та live-інтерв’ю

▪️ До 35 CPD юнітів ACCA

▪️ Вечірній networking на CFO COCKTAIL PARTY

6 червня, 23-24 жовтня 2025 року

Київ + онлайн

Програма та квитки: https://cfo.ua/2025

Для спільноти Interfax діє знижка 15% на всі формати квитки з промокодом: BraveInterfax

Промокод діє до 31.05

Ніколи ще фінанси не змінювалися так стрімко – станьте частиною цього руху!

Анонс у Telegram-каналі

📌 Brave CFO Gathering – 6 червня, Київ + онлайн – перша подія 23rd Ukrainian CFO Forum



▪️ Технології, ERP, AI, RPA, внутрішній аудит

▪️ CFO & CIO: як вибудувати спільну стратегію

▪️ 300+ делегатів

▪️ 20+ спікерів - лідери фінансової функції, трансформацій, інновацій

▪️ До 35 CPD юнітів ACCA

▪️ Вечірній networking на CFO COCKTAIL PARTY

🎟 Для спільноти Interfax діє знижка 15% на всі формати участі

👉 Промокод: BraveInterfax

📲 Деталі та програма: https://cfo.ua/2025

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Сайт

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