20 РОКІВ ProAgro Events: історія успіху, що змінює агробізнес

2025 рік є особливим для ProAgro Group — компанія відзначає 20-річчя діяльності у сфері організації ділових заходів. Під брендом ProAgro Events ось уже два десятиліття компанія створює події, що не лише відображають поточний стан аграрного ринку, але й формують його майбутнє.

ProAgro Events — платформа, що трансформує галузь

За двадцять років ProAgro Events зарекомендував себе як одна з ключових комунікаційних платформ аграрного бізнесу — простір, у якому народжуються ідеї, налагоджуються партнерства та приймаються стратегічні рішення.

Основні досягнення:

200 реалізованих заходів — форуми, саміти, бізнес-клуби, які сприяли укладанню тисяч успішних угод.

— форуми, саміти, бізнес-клуби, які сприяли укладанню тисяч успішних угод. Понад 50 000 учасників — керівники компаній, інвестори, аграрії та інноватори, які формують нову якість ринку.

— керівники компаній, інвестори, аграрії та інноватори, які формують нову якість ринку. Преміальні формати — від масштабних публічних форумів до закритих стратегічних сесій високого рівня.

Від 2005 року — більше, ніж події

ProAgro Events — це не лише організатор заходів. Це повноцінна екосистема для розвитку аграрного сектору, поширення інноваційних рішень та ефективної взаємодії професійної спільноти.

Компанія впроваджує мультиформатні підходи до організації подій преміум-класу, орієнтованих на результат.

Погляд у майбутнє: новий етап розвитку

Двадцятирічний досвід — це лише основа для подальшого зростання. Компанія вже сьогодні працює над подіями, які впливатимуть на розвиток агросфери у найближчому майбутньому.

Мета — залишатися провідним майданчиком для трансформацій, партнерств та досягнень у галузі.

ProAgro Grand Celebration — святкування 20-річчя ProAgro Events

Запрошуємо приєднатися до урочистого Гала-вечора, присвяченого 20-річному ювілею ProAgro Events.

Це унікальна можливість відзначити важливу подію разом з однодумцями та провідними представниками ринку.

Програма заходу передбачає:

Виступ видатної української співачки JAMALA – унікальне поєднання вокальної майстерності та емоційності;

Музичний супровід від Eclectic Sound Orchestra – від класичних творів до джазових, блюзових та сучасних композицій;

Подарункові розіграші та приємні несподіванки для гостей заходу;

Вишукана гастрономічна програма, доповнена авторськими коктейлями;

Можливість неформального спілкування з провідними представниками галузі в елегантній атмосфері.

ProAgro Grand Celebration — це не лише святкування, а й подяка всім партнерам, клієнтам та учасникам, які зробили цей шлях можливим.

Доєднатися до події на сайті: https://agro-ukraine-summit.com

До зустрічі на заходах ProAgro Group — там, де створюється майбутнє агробізнесу.

ІА Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер заходу