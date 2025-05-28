INTECH збільшив виручку на 29% у 2024 році, податкові надходження — удвічі

Промислова група компаній INTECH за підсумками 2024 року збільшила консолідовану виручку разом з асоційованими підприємствами на 29% порівняно з попереднім роком — до 4,125 млрд грн, повідомила пресслужба групи.

Упродовж року INTECH сплатила 352,22 млн грн податкових платежів до бюджетів усіх рівнів — на 111% більше, ніж у 2023 році.

"2024 рік показав, що навіть у складних умовах війни можна залишатися надійним партнером. Ми забезпечили стабільну роботу виробництва, логістики та переробки. Кожен наш результат — це відображення самовідданої праці команди", — прокоментував генеральний директор INTECH Сергій Мельниченко.

У 2024 році група інвестувала 24,55 млн грн у розвиток бізнесів, а на 2025 рік заплановано інвестиції на рівні 28 млн грн.

Результати за напрямами:

Промислова логістика : перевезено 1,25 млн тонн вантажів (+28%), з них 94% — залізницею. Частка експортних перевезень залізницею зросла з 38% до 48%. Загалом відвантажено понад 17 тис. вагонів (+27%), кількість вагонів в оперуванні — до 1 000 одиниць.

: перевезено 1,25 млн тонн вантажів (+28%), з них 94% — залізницею. Частка експортних перевезень залізницею зросла з 38% до 48%. Загалом відвантажено понад 17 тис. вагонів (+27%), кількість вагонів в оперуванні — до 1 000 одиниць. Portinvest Logistic : обсяги перевантажень — 2,6 млн тонн (+52%), агентське обслуговування — 92 судна (+19%). Основні вантажі — глина, металопродукція, ЗРК, шрот. Розширено імпорт мінеральних добрив і солі.

: обсяги перевантажень — 2,6 млн тонн (+52%), агентське обслуговування — 92 судна (+19%). Основні вантажі — глина, металопродукція, ЗРК, шрот. Розширено імпорт мінеральних добрив і солі. Recycling Solutions : реалізовано 1,86 млн тонн вторинних матеріалів (+34%). Експорт гранульованого шлаку до ЄС — 718 тис. тонн (80% національного обсягу). Зріс експорт мікросфери (+16%), збільшено реалізацію шлаків та золошлакових матеріалів в Україні.

: реалізовано 1,86 млн тонн вторинних матеріалів (+34%). Експорт гранульованого шлаку до ЄС — 718 тис. тонн (80% національного обсягу). Зріс експорт мікросфери (+16%), збільшено реалізацію шлаків та золошлакових матеріалів в Україні. Arnox : експортовано 17 тис. м³ рідкісних газів, реалізовано 16 тис. тонн технічних газів (+11%), зокрема кисню — на 26% більше.

: експортовано 17 тис. м³ рідкісних газів, реалізовано 16 тис. тонн технічних газів (+11%), зокрема кисню — на 26% більше. Regen : когенераційна установка утилізувала 879 тонн шахтного метану, виробивши 5 020 МВт електроенергії.

: когенераційна установка утилізувала 879 тонн шахтного метану, виробивши 5 020 МВт електроенергії. ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром": зростання виручки на 32%, підрив гірничої маси — 39,2 млн м³, виробництво речовини технологічного призначення — 42 тис. тонн (+45%).

Окрім виробничих досягнень, група продовжує підтримувати Збройні сили України та власних співробітників, які стали до лав оборони. Обсяг допомоги ЗСУ за рік — понад 2,7 млн грн.