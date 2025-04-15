Підприємець пояснив, як український метал може конкурувати на світовому ринку

Попри війну, українська металургія не втратила здатності боротися за місце на глобальних ринках — і навіть отримала шанс для оновлення. Про це заявив генеральний директор компанії VARTIS Роман Анзін в інтервʼю , присвяченому викликам і можливостям галузі.

На його думку, основними конкурентами України є Китай та Індія — країни з надпотужним виробництвом, дешевими енергоресурсами та державною підтримкою. Вони формують надлишкову пропозицію та демпінгують, чим знижують ціни у світі. Але в таких умовах українські виробники можуть знаходити свої ніші.

"Наша перевага — у швидкості постачання, зручності логістики, гнучкості та якості. Ми повинні пропонувати не просто метал, а рішення, які закривають потреби клієнтів", — зазначає Анзін.

Йдеться про конструкції, готові до монтажу, металопродукцію з додатковими покриттями, вироби з високою доданою вартістю. Це дозволяє не тільки збільшити доходи, але й створити довгострокову присутність на ринку, яка не залежить від короткочасних цінових коливань.

Роман Анзін — генеральний директор компанії VARTIS, понад 10 років досвіду корпоративного управління. VARTIS — український оператор ринку металопрокату, провідний український металотрейдер.