Інтерфакс-Україна
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18:29 15.04.2025

Підприємець пояснив, як український метал може конкурувати на світовому ринку

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Підприємець пояснив, як український метал може конкурувати на світовому ринку

Попри війну, українська металургія не втратила здатності боротися за місце на глобальних ринках — і навіть отримала шанс для оновлення. Про це заявив генеральний директор компанії VARTIS Роман Анзін в інтервʼю, присвяченому викликам і можливостям галузі.

На його думку, основними конкурентами України є Китай та Індія — країни з надпотужним виробництвом, дешевими енергоресурсами та державною підтримкою. Вони формують надлишкову пропозицію та демпінгують, чим знижують ціни у світі. Але в таких умовах українські виробники можуть знаходити свої ніші.

"Наша перевага — у швидкості постачання, зручності логістики, гнучкості та якості. Ми повинні пропонувати не просто метал, а рішення, які закривають потреби клієнтів", — зазначає Анзін.

Йдеться про конструкції, готові до монтажу, металопродукцію з додатковими покриттями, вироби з високою доданою вартістю. Це дозволяє не тільки збільшити доходи, але й створити довгострокову присутність на ринку, яка не залежить від короткочасних цінових коливань.

Роман Анзін — генеральний директор компанії VARTIS, понад 10 років досвіду корпоративного управління.  VARTIS — український оператор ринку металопрокату, провідний український металотрейдер.

 

Теги: #vartis #вартіс #роман_анзін #анзін

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