Українськи документальні стрічки про голодомор та сучасну війну в Україні показали на Dingle Distilery International Film Festival в Ірландії

Міжнародний кінофестиваль Dingle Distillery International Film Festival (DDIFF) в партнерстві з недержавною організацією NEWKD представив спеціальну кінопрограму українських та ірландських фільмів на спільні історичні теми. "https://dinglefilmfest.com/common-ground/

Програма включала покази чотирьох фільмів на теми війни та голоду, які підкреслили зв'язок між Ірландією та Україною - нашу спільну історію боротьби за виживання і незалежність.

Роберт Кері, менеджер NEWKD зауважив: "Культура має силу об'єднувати та сприяти розумінню. Досліджуючи нашу спільну історію, ми не тільки поглиблюємо зв'язок між українцями та ірландцями, але й створюємо сильнішу та більш об'єднану спільноту. Ми поділяємо спільний досвід стійкості, боротьби та надії, який може надихнути на солідарність та взаємну повагу.

Для Ірландії досі надзвичайно болючою є тема Великого голоду, який в 1845-49 рр. забрав життя понад 1 млн людей, ще 1 млн. громадян виїхали за межі країни. Запекла боротьба за незалежність від Британської імперії тривала тут довгі століття, і завершилась повним її здобуттям лише в 1949 році. Тому ми чудово розуміємо українців і всіляко їх підтримуємо".

Посол України в Ірландії Лариса Герасько представила фільм "Сімейний альбом" режисерки Марини Ткачук. Цей фільм розповідає неймовірну історію Самари Пірс, британської фотографині, чий прадід австрійський інженер Олександр Вінербергер став випадковим свідком Голодомору в 1933 році. Він зумів задокументувати геноцид та таємно передати фотоальбоми з історичними світлинами до Відня. Праонука Самара, яка успадкувала сімейний альбом, досліджує тему голодомору та сучасної війни в Україні, вона продовжує справу прадіда по донесенню правди.

Фільм знятий в 2023 році Good Morning Films спільно з Національним музеєм Голодомору і був в прокаті в листопаді 2023.

Самара Пірс та Лариса Герасько взяли участь в дискусії після презентації стрічки "Сімейний альбом".

Зокрема пані посол наголосила, - "Вкрай важливо розуміти, що сучасна війна в Україні, цей геноцид – це не лише питання територіальної суперечки чи політичного конфлікту. Це продовження того самого гноблення, яке мучило Україну вже понад століття. Страждання українського народу сьогодні є прямим наслідком давніх імперських амбіцій аби зламати дух та ідентичність України. Але ми, український народ, неодноразово показували, що нас не зламати. Ми пережили Голодомор, ми пережили радянський гніт, а зараз боремося за свою свободу, за право на існування незалежної нації. Ми показуємо світові, що означає не боятися тиранії Путіна. Більше ніхто не запитає: "А де Україна?" бо кожен куточок земної кулі тепер знає, що "Україна має перемогти". Ця віра підживлює нашу незалежність, зміцнює нашу рішучість і об’єднує нас із тими, хто поділяє наші цінності".

Також був представлений документальний фільм "Незламні діти. Я чекаю", знятий українським продакшеном Online.ua. Героями фільму стали діти, які були вимушені поїхати з України, проте повернулися і чекають на повернення інших, діти, які отримали поранення внаслідок російських ударів, проте не зламалися, діти, які допомагають військовим та всіма силами наближають нашу перемогу.

Ірландська секція була представлена стрічкою "Лист батька", короткометражним фільмом про священника Джо Маллінна, який обрав цей шлях виконавши заповіт свого батька Майкла Маллінна. Повстанець і борець за незалеженість Ірландії в ніч перед стратою написав прощальний лист дружині, в якому попросив їхнього трирічного сина стати священником. Цей фільм розповідає цю неймовірну історію та про надзвичайне життя, яке розгорнулося для Джозефа, коли він виконав бажання свого батька.

"Arracht" - ірландськомовний фільм що розповідає зворушливу історію про подолання горя, боротьбу за виживання та знаходження надії, коли все втрачено. Дія фільму відбувається під час ірландського голоду в 1845 році. З музикою від Kila, цей фільм, обраний як заявка Ірландії на 93-ю премію Оскар.

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