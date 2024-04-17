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17:16 17.04.2024

Україні необхідні стандарти з переробки будівельних відходів руйнувань - президент ВСВБ

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Київ. 17 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Україна має затвердити стандарти з ресайклінгу будівельних відходів, що виникли внаслідок бойових дій, і сформувати рецептури для перероблення різних матеріалів, вважає президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів (ВСВБ) Костянтин Салій.

"Найбільше розвиток гальмує відсутність державних стандартів із ресайклінгу та переробки будівельних матеріалів - відходів руйнувань. За нормами ЄС ці будівельні відходи не повинні створювати сміттєзвалищ на околицях наших міст, їх потрібно переробляти. Але проблема в тому, що держава за два роки навіть не поставила це питання публічно. Його ставимо ми, спілки та асоціації, і сподіваємося, що знайдеться донорська структура, яка допоможе Україні грантом, і ми зможемо провести наукове дослідження з формування рецептур переробки різних видів відходів", - розповів Салій на круглому столі "Будівельні матеріали. Готовність до потреб ринку на відновлення" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він нагадав, що, за попередніми оцінками, в Україні є 100 млн куб. м відходів через воєнні руйнування, однак ця цифра не охоплює відходів на тимчасово окупованих територіях, які постраждали від російського вторгнення.

За словами експерта, вартість первинного дослідження рецептур для переробки будівельних відходів оцінюється у $200 тис., а будівництво лабораторії - $3-5 млн.

"Питання ресайклінгу будматеріалів дуже цікаве, тому що Європа після 1945 року не мала таких руйнувань, і матеріали були зовсім іншими. Крім того, не всі матеріали можна переробити - уражені деякими ракетами об'єкти стають токсичними. Потрібно проводити багато досліджень, і однією лабораторією задовольнитися складно. Необхідно мати повну лабораторію для проведення токсикології, санітарно-технічних випробувань, пожежних навантажень", - пояснив президент ВСВБ.

Теги: #будвідходи
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