"Кліар Енерджі" серед зими змушене було зупинити свої три біо-ТЕС 22 МВт через відсутність рентабельності - голова наглядової ради

Група компаній "Кліар Енерджі", що займається будівництвом та експлуатацією біо-ТЕС, ВЕС, СЕС, станцій дегазації сміттєвих полігонів, з початку поточного року змушена була зупинити роботу своїх 3 ТЕС на біомасі загальною встановленою потужністю 22 МВт через відсутність рентабельності виробництва е/е, повідомив голова наглядової ради групи Петро Багрій.

"Ціна на паливну тріску суттєво зросла. Держлісагентство регулює ціну на свою деревину, встановлює цінові обмеження. Придбавши за тією ціною, яку вони пропонують, нам нерентабельно працювати навіть за "зеленого" тарифу, який у нас становить 12,39 євроцентів за кВт-год", - сказав він у коментарі "Енергореформі" після тематичної пресконференції з розвитку розподіленої генерації в агентстві "Інтерфакс-Україна" в Києві у вівторок.

За його словами, така сама ситуація з іншими станціями (за даними Біоенергетичної асоціації України, на сайті на кінець 2023 року було 178 МВт встановленої потужності ТЕС/ТЕЦ на біомасі, більша частина яких працює на лушпинні - ЕР).

"Зараз ми плануємо в літній період запуститися, тому що має бути якась рентабельність. Споживання дров влітку немає, і ціна знизилася. Звичайно, ми намагаємося зробити запаси на зиму. Цієї зими майже до січня попрацювали, а потім змушені були зупинитися", - пояснив Багрій.

За його словами, потрібно знайти баланс інтересів між виробниками і постачальниками сировини, щоб забезпечити хоча б мінімальну рентабельність станцій на біомасі, принаймні на рівні 15%.

Багрій також навів приклад Литви, де на аукціонах з продажу сировини спочатку задовольняють потреби енергетичних компаній, а потім усіх інших.

Іншим проблемним питанням роботи біоенергетичних проєктів, що посилює окреслену вище проблему, він назвав заборгованість ДП "Гарантований покупець" за вже придбану ним е/е.

"Заборгованість "ГарПоку" перед нашою групою становить зараз майже 200 млн грн. У таких умовах важко нормально працювати", - пояснив голова наглядової ради.

Він звернув увагу, що у групи на стадії запуску є ще дві станції на біомасі 12 МВт і 6 МВт, але вона не запускає їх у роботу, "оскільки генеруватиме збитки".