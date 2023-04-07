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18:26 07.04.2023

Україні потрібна державна програма розвитку виноробства - Рікардо Нуньєс

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Київ. 6 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Україні потрібна державна програма розвитку виноробства, щоб вивести індустрію на новий рівень розвитку після війни, сказав потомствений винороб, власник виноробної компанії Vinos de La Luz Рікардо Нуньєс на пресконференції в ІА "Інтерфакс-Україна".

"У лютому 2022 року призупинився динамічний розвиток виноробної галузі України. Безліч українців, зокрема зайняті виноробством, покинули свої домівки. Але вони повернуться зі знаннями та досвідом, отриманими за межами країни. Вони мають бути готові до нових можливостей", - зазначив винороб.

Рікардо Нуньєс представив новинку сезону - червоне сухе вино Big Wines big Art, яке було виготовлено з винограду сорту Одеський чорний врожаю 2020 року, вирощеного в Ренійському районі Одеської області. Перша партія з 1000 пляшок була випущена на підприємстві в Київській області. 

До роботи над новим українським вином було залучено художника Івана Марчука, який надав для проєкту свою картину "Пробудження", що може символізувати відродження українського виноробства після війни, зазначив Рікардо Нуньєс.
Говорячи про майбутнє відновлення галузі, винороб нагадав, що розвиток завжди починається з появи безлічі маленьких виробників, які стають базисом для появи великих підприємств. Однак справжнього розвитку галузі можна буде домогтися, якщо українці стануть пити українське вино. 

"Я - перший інвестор у виноградарську та виноробну галузі України за часів війни. Я працюю над виробництвом вина саме зараз. Моє завдання - навчити українців пити своє вино. Тоді в країні буде велика і велика галузь", - сказав він.

Група Vinos de La Luz має виноробні у виноробних регіонах Старого та Нового Світу, зокрема, Іспанії, Італії, Аргентині, США, на яких виробляє вина під ТМ Vinos de La Luz.

Теги: #рікардо_нуньєс #vinos_de_la_luz

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