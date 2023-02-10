У 2023 році очікується збільшення енергосервісних договорів із бюджетними установами у декілька разів – голова профільної асоціації

Енергосервісні компанії в Україні демонструють готовність продовжувати реалізацію проєктів із енергомодернізації бюджетних установ, попри війну, вважає голова правління Асоціації енергосервісних компаній України Олексій Корчміт.

"Доказ готовності працювати, попри війну, це те, що у 2022 році компанії уклали 42 енергосервісні договори з бюджетними установами, хоча до війни їх було приблизно 200", – сказав він під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

За його прогнозами, у 2023 році очікується щонайменше 200-300 договорів.

Корчміт пояснив, що готовність інвесторів підкріплюється наданими державою гарантіями оплати за енергосервіс, передбаченими профільним законодавством.

Голова асоціації також зазначив, що наразі розроблено проєкт постанови про спрощення механізмів інвестування, яка після ухвалення сприятиме активізації компаній.

Водночас він зазначив, що з урахуванням потенціалу енергосервісних компаній та кількості бюджетних установ, які потребують енергомодернізації, необхідно укладати щонайменше 1000-2000 договорів за рік.