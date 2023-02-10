Пресконференції

19:20 10.02.2023

У 2023 році очікується збільшення енергосервісних договорів із бюджетними установами у декілька разів – голова профільної асоціації

1 хв читати
У 2023 році очікується збільшення енергосервісних договорів із бюджетними установами у декілька разів – голова профільної асоціації

Енергосервісні компанії в Україні демонструють готовність продовжувати реалізацію проєктів із енергомодернізації бюджетних установ, попри війну, вважає голова правління Асоціації енергосервісних компаній України Олексій Корчміт.

"Доказ готовності працювати, попри війну, це те, що у 2022 році компанії уклали 42 енергосервісні договори з бюджетними установами, хоча до війни їх було приблизно 200", – сказав він під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

За його прогнозами, у 2023 році очікується щонайменше 200-300 договорів.

Корчміт пояснив, що готовність інвесторів підкріплюється наданими державою гарантіями оплати за енергосервіс, передбаченими профільним законодавством.

Голова асоціації також зазначив, що наразі розроблено проєкт постанови про спрощення механізмів інвестування, яка після ухвалення сприятиме активізації компаній.

Водночас він зазначив, що з урахуванням потенціалу енергосервісних компаній та кількості бюджетних установ, які потребують енергомодернізації, необхідно укладати щонайменше 1000-2000 договорів за рік.

Теги: #корчміт
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Кількість домашніх СЕС в Україні за правильних підходів могла б швидко зрости вдвічі-втричі – голова Global 100% RE Ukraine

Справедливою для України оцінкою потенціалу виробництва біометану є показник 20 млрд куб. м на рік замість 9,7 млрд куб. м – голова БАУ

Війна завдала шкоди лише 5% біоенергетичних потужностей, більше впливає криза неплатежів – голова БАУ

Україна може отримати щонайменше 5 біометанових заводів у 2023 році – голова БАУ

Всеукраїнська профспілка спортсменів закликає МОК не допустити участі в олімпіаді російських та білоруських спортсменів

Пацієнтські, правозахисні та ветеранські організації України вимагають узаконити лікзасоби на основі медичного канабісу

Благодійний фонд "Реконструкції та розвитку України" планує поставити до країни 52 повноцінні мобільні шпиталі

Відбулося перше засідання МФО "Вільна Ічкерія" – Мережко

Корпорація "Еталон" оцінює закупівлі шкільних автобусів у 2023 році на рівні 2022 року, незважаючи на збільшення субвенції на третину

Корпорація "Еталон" оцінює збитки від руйнувань трьох заводів у Чернігові орієнтовно в EUR30 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА