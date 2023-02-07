Всеукраїнська профспілка спортсменів закликає МОК не допустити участі в олімпіаді російських та білоруських спортсменів

Всеукраїнська профспілка спортсменів готує колективне звернення до Конгресу європейських профспілок щодо підтримки України та недопуск спортсменів із РФ та Білорусі на олімпійські ігри під нейтральним прапором.

"Всеукраїнська профспілка спортсменів приєднується до єдиної позиції нашої держави, до єдиної позиції Національного олімпійського комітету. Вчора на президії Федерації профспілок України 6 лютого ми порушили це питання. До нас приєдналися галузеві профспілки та члени президії ФПУ. Ми готуємо колективне звернення на Конгрес європейських тому, щоб підтримали Україну у недопуску спортсменів Росії та Білорусі на олімпійські ігри під нейтральним прапором", - заявив голова Всеукраїнської профспілки спортсменів, працівників сфер фізичної культури та спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Сергій Бизов на пресконференції у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Також ми ініціюємо збір підписів, до якого приєднається Національний олімпійський комітет та всі галузеві профспілки Федерації профспілок України", - додав він.

Голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України Георгій Зантарая додав, що вже надіслано три листи до комісії атлетів, МОК та комісії атлетів національних олімпійських комітетів країн. Він вважає перспективною роботу з профспілками різних країн та заявляє про намір створити коаліцію тих федерацій, спортсменів та тренерів, які готові з Україною відстоювати незалежність.

"Ми не повинні сьогодні, і це неможливо уявити, коли російський спортсмен стоятиме біля тебе на п'єдесталі або виходитиме на килим з тобою боротися. Це не припустимо, поки йде війна," - додав український дзюдоїст грузинського походження, заслужений майстер спорту, чемпіон світу 2009 року, віце-чемпіон Європи 2009; перший чемпіон світу з дзюдо в історії України, депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Георгій Зантарая.

"Щодо бойкотування тема складна, багато спортсменів готуються до змагань, олімпійські ігри можуть у їхньому житті бути один раз, і тому ми працюємо сьогодні над тим, щоб не допустити російських та білоруських спортсменів до змагань", - підсумував Зантарая.

Він додав, що на війні вже загинуло понад 230 спортсменів, близько 400 спортивних об’єктів зруйновано. Діти сьогодні не мають змоги тренуватися, олімпійська команда не може повноцінно готуватися до змагань.

Заступник голови Всеукраїнської профспілки спортсменів Юрій Зубко нагадав про бойкот олімпіади у 1980-му році у зв'язку з введенням військ СРСР до Афганістану, де загинуло до 5 млн афганців і додав, що "більшість спортсменів РФ та Білорусі - це військовослужбовці, - це члени команд ЦСК, "Динамо", "Спартак" – це їхні спортивні товариства. Багато спортсменів зараз носять погони, зокрема ФСБ, поліції".

"Спорт – це політика. Спорт – це посол миру, а не посол продовження якихось війн", - наголосив Юрій Зубко.

Народний депутат України VII та VIII скликання, представник профспілок у Верховній Раді України Сергій Каплін зазначив, що у разі, якщо світ у будь-якій формі схвалить участь спортсменів з РФ та Білорусі в олімпіаді, після перемоги цих спортсменів, а ці перемоги ймовірні, ці спортсмени стануть агітаторами для мобілізації юнаків та дівчат на фронт проти України, Польщі, Європи та проти всього цивілізованого світу.

"Враховуючи амбіції та масштаби зухвалості, тиранії та шовінізму путіна та його оточення, Європою ця війна не закінчиться", - заявив Сергій Каплін.

"Серед них багато військовослужбовців і всі вони рано чи пізно стануть агітаторами", – додав Каплін.

У світі сформується нова геополітична культура, якщо з'явиться практика терпимості до війни, і якщо світ сьогодні підтримає участь росіян в олімпіаді, він порушить практику останніх 200 років, вважає Сергій Каплін.

С.Каплін запропонував ФПУ звернутися до кожної міськради, облради та кожної ради громад, а в Україні налічується близько 250 тис. депутатів, а також до всіх товариств спортсменів, до тих, хто займається спортом та до глядачів з метою звернутися до МОК, урядів країн та профспілок світу з приводу необхідності не допустити росіян на олімпіаду, тому що їх участь може стати перепусткою на війну для кожного в будь-якій країні.

"Ми не повинні допустити легітимізації війни як явища", - підсумував Каплін.

Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив заяву, в якій припустився можливість участі росіян і білорусів на Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором. Це явне порушення принципів Олімпійської хартії та олімпійської єдності.

Як повідомлялося раніше, Україна надіслала листи компаніям – спонсорам Міжнародного олімпійського комітету про неприпустимість допуску російських спортсменів на Олімпійські ігри.