Відбулося перше засідання МФО "Вільна Ічкерія" – Мережко

Міжфракційне об'єднання Верховної Ради України "Вільна Ічкерія" провело у вівторок перше засідання, повідомив депутат партії "Слуга народу" та голова МФО Олександр Мережко.

"Сьогодні відбулося перше засідання міжфракційного депутатського об'єднання "Вільна Ічкерія" за участю представників партій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос". До участі запросили Джамбулата Сулейманова (голова руху об'єднаної діаспори Чеченської Республіки "Єдина сила" – ІФ-У) та обговорили перспективи", - розповів Мережко на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Учасники засідання обговорили питання щодо сприяння деокупації Ічкерії з боку України. За словами Мережка, попередній план дій передбачає активізацію роботи на рівні міжнародних інституцій.

"Ми вважаємо, що необхідно використовувати платформу ПАРЄ для того, щоб порушувати питання про деокупацію Чечні та захист прав людини і демократії. Ми будемо просувати це в рамках ПАРЄ, включати до порядку денного та використовувати всі можливості міжнародного характеру, щоб підтримувати вас (представників "Єдиної сили" - ІФ-У)", - сказав він, зазначивши, що, на його думку, у майбутньому Ічкерія має в принципі набути статусу спостерігача в ПАРЄ.

Мережко наголосив, що Україна в особі МФО "Вільна Ічкерія" може представляти подібні ініціативи на міжнародному рівні, оскільки "Єдина сила" веде національно-визвольну боротьбу, завдяки чому є суб'єктом міжнародного права.

Голова МФО також нагадав, що саме Україна на рівні Верховної Ради першою визнала територію Чеченської Республіки Ічкерії як державу, яка тимчасово окупована Росією, а також засудила геноцид РФ проти чеченського народу, що "дає приклад іншим державам світу".

"Інші європейські країни можуть вважати, що Ічкерія – це щось далеке від них. Але це не так. Коли відбувається такий тяжкий міжнародний злочин, як геноцид, треба пам'ятати, що це злочин проти всіх країн та людства. Наш моральний обов'язок – просувати це питання перед партнерами і переконувати їх ухвалити таке саме рішення", - сказав він.

Також, за словами Мережка, МФО "Вільна Ічкерія" має намір шукати соратників серед депутатів європейських парламентів, щоб створити аналогічні парламентські платформию

"Це стало б першим кроком на шляху до повного звільнення Ічкерії від російської окупації", - зазначив він.

У свою чергу голова руху об'єднаної діаспори Чеченської Республіки "Єдина сила" Джамбулат Сулейманов подякував Верховній Раді, депутатам МФО "Вільна Ічкерія" та президенту України за політичну волю у визнанні чеченського суверенітету та російського геноциду проти народу Ічкерії.

"Російська пропаганда щодо чеченців була головною причиною того, що нашу молоду державу було зупинено на зльоті. У зв'язку з процесами в Україні у нас з'явилася надія, що ми зможемо здобути і свою незалежність. Завдяки вам ми бачимо перспективи вже сьогодні, а майже 20 років чеченський народ жив, не маючи жодних перспектив. Ми нарешті здобули в цьому світі союзників, які можуть нам допомогти. Справедливість до чеченців переможе саме завдяки українцям", - заявив він.

Сулейманов також зазначив, що саме за сприяння МФО "Вільна Ічкерія" у чеченців в особі руху "Єдина сила" вперше з'являється можливість оприлюднити на світовому рівні тематику злочинів російських окупантів у Чечні за аналогією до вчинених ними в Україні, а також у перспективі налагодити комунікації з державами, насамперед із країнами Східної Європи.

Як повідомлялося, міжфракційне об'єднання "Вільна Ічкерія" було сформовано у Верховній Раді України 14 грудня 2022 року. Наразі МФО налічує 12 депутатів із партій "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Голос".