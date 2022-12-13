Пресконференції

13:12 13.12.2022

"Карта відновлення України" опублікувала дані про 9,8 тис. зруйнованих об'єктів, понад тисячу – вже відбудовуються

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Проєкт "Карта відновлення України" опублікував дані про 9,8 тис. зруйнованих через російське вторгнення об'єктів, при цьому на тисячі з них уже розпочався процес відновлення, повідомив керівник проєкту "Карта відновлення України", голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

"Ми зібрали інформацію про більш ніж 160 тис. зруйнованих об'єктів. Це школи, садки, лікарні, житлові будинки, стратегічні об'єкти, соціальна інфраструктура та військові об'єкти. На карті ми намагаємося акумулювати інформацію саме про житлові об'єкти", - сказав він на пресконференції в агенції "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами Миткалика, "Карта відновлення" працює на базі онлайн-інструменту "Карта руйнувань", запущеного в червні. За словами Миткалика, на відновлювальні роботи витрачено вже понад мільярд грн, з них близько 500 млн – лише у Києві. Загалом в Україні відновлено вже понад 6 тис. об'єктів, серед них найбільше – об'єктів соціальної інфраструктури.

Як повідомив керівник проєкту, на карті відзначаються не лише зруйновані та відновлені об'єкти, а й компанії, які займаються їх відновленням, а також сума коштів, витрачена на роботи. Крім того, ресурс має можливість пожертвувати кошти на відновлення конкретних об'єктів.

"Наша мета - показати ті компанії та організації, що займаються відновленням. Показати, ті сили та ресурси, які вони вклали, і наскільки ефективно", - пояснив він.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародного фонду "Відродження".

https://reukraine.shtab.net/

Теги: #карта_відновлення_україни
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