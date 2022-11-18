Зростання військової суб'єктності України сприяло збільшенню військово-технічної допомоги та зміні її номенклатури - експерт

Київ. 18 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Зростання військової суб'єктності України, успіхи сил оборони сприяли збільшенню військово-технічної допомоги та зміні її номенклатури з боку міжнародних партнерів, вважає експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь.

"Зростання військової суб'єктності України, саме стійкість України, успіхи українського війська на початку російського вторгнення, здатність України воювати привели до того, що змінилася і сама допомога і номенклатура", - сказав Левусь на презентації дослідження "2022 рік: суб'єктність, яку виборола Україна" аналітичного центру "Об'єднана Україна" у п'ятницю в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За його словами, міжнародні партнери почали надавати Україні високотехнологічне озброєння, про яке раніше навіть не йшлося, оскільки вона показала, що є суб'єктом у військовій сфері, "який здатний воювати проти переоціненого всім світом противника".

Як зазначив співзасновник аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе, підвищення суб'єктності України, і не лише у військовій сфері, пов'язане з покращенням іміджу України. Він наголосив, що у світі до українських воїнів, сил оборони та безпеки ставляться з великою повагою.

"Президент уперше має таку впізнаваність, такі високі рейтинги. Уперше за всю історію незалежної України президент як інститут мав можливість бути присутнім на всіх впливових форумах і звертатися безпосередньо до суспільств різних європейських держав. Посилення такого іміджу допомагає й надалі претендувати на поглиблену військову та військово-технічну підтримку з боку наших партнерів", - зазначив Кучухідзе.

У свою чергу експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук звернув увагу на відродження громадянськості в українському суспільстві.

"Україна продемонструвала світу відродження громадянськості, яку роль громадянин відіграє в політичній системі... Що ця роль насправді може і має бути дуже серйозною. Ці всі легендарні... різноманітні волонтерські проєкти... Коли громадяни готові брати на себе персоналізовану відповідальність", - сказав Олещук.

На думку Левуся, Україні відтепер треба працювати над збереженням досягнутих позицій.

"Насправді Україна вже ніколи не повернеться до того часу, коли нас знали тільки по футболісту Андрію Шевченку і боксеру Володимиру Кличку. Тепер ми маємо працювати на утримання", – зазначив він.