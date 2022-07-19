Через тиск та використання зв’язків, справа Євгена Павлишина про побиття та подальшу смерть людини не рухається, і місяць потому винному у цьому злочині досі не вручена підозра, а справа перенесена з м. Вараш до м. Києва. Про це сьогодні під час пресконференції заявив адвокат потерпілої сторони у розслідуванні вбивства жінки сином ексгендиректора Рівненської АЕС Олександр Василенко.

«Мешканці Вараша і я, як адвокат, ми усі занепокоєні, що пройшло вже стільки часу але жодної підозри на даний час не має. На нашу думку, причиною цього є тиск батька підозрюваного – Павлишина Павла Яремовича, який має вплив в місті, і завдяки цьому чинить тиск, через що справа вже місяць не рухається, підозрюваний не отримав підозру, хоча людина померла. Зазвичай у таких справах підозру пред’являють протягом дуже короткого часу. А тут людина померла, а жодної підозри нема», - наголосив адвокат.

Він акцентував на тому, що цю справу не можна замовчувати, щоб не дозволити тиск впливових осіб, зокрема, Павла Павлишина, її «зам’яти»: «Я би просив, щоб цю справу ніяк не гальмували, а саме розглядали її в рамках закону і приймали оперативні рішення. Щоб винну особу притягнули до відповідальності, а не затягували час. Інакше ця справа знову десь буде лежати. Спаву треба розглядати у найкоротший час, приймати рішення і пред’являти підозру».

Своєю чергою голова незалежної профспілки РАЕС Юрій Нестерчук додав, що в такий тяжкий період, коли в країні йде війна і люди гинуть, мажори дозволяють собі побити до смерті людину і намагатися уникнути покарання за це.

«І профспілка і громадськість обурена тим, що у цієї особи вже зафіксовано більше 140 випадків порушення законодавства та вчинення протиправних дій. Вже було порушено 5 кримінальних справ, а він дозволяє собі знущатись над будь якою людиною, розуміючи, що йому все сходить з рук. Тобто, батько впливовий, у нього все в місті та навіть в області «схвачено», він може «порішати» вирішити будь яке питання», - сказав він.

Юрій Нестерчук наголосив, що громадськість дуже сумнівається, що винна у смерті іншої людини особа понес6е покарання відповідно до законодавства: «Він має бути за свої вчинки покараний».