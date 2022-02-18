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14:02 18.02.2022

З рейдерством в Україні потрібно боротися відкрито й у правовому полі - думка

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Київ. 17 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – З рейдерством в Україні потрібно боротися відкрито й у правовому полі, заявив адвокат Геннадій Борисичев на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер, коментуючи перебіг боротьби зі спробами рейдерського захоплення Центру захисту інвалідів в Одесі.

Водночас він зазначив, що юридична команда досягла великих успіхів у боротьбі з рейдерами.

"Ми досягли позитивного рішення антирейдерської комісії. Міністр юстиції України підписав наказ, який скасовує всі незаконні дії чорних реєстраторів. Також на підставі наших системних скарг Офіс генерального прокурора України ініціював перевірку діяльності правоохоронців Одеси, за результатами якої було виявлено грубі порушення. Наразі всі кримінальні провадження з Одеси передано до Києва Головному слідчому управлінню", - сказав адвокат.

У свою чергу адвокат Яна Хоменко припустила, що судова гілка влади Одеси давно стала інструментом у руках рейдерів - деякі судді різних судів виносили неправосудні рішення, якими заарештовували майно організації на підставі фіктивних документів.

Зі свого боку голова ГО "Центр захисту інвалідів" Аркадій Чорний, коментуючи ситуацію, висловив занепокоєння рівнем залучення держави до корупційних та бандитських схем в Україні.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2021 року одеська громадська організація "Центр захисту інвалідів" заявила про рейдерські атаки на неї: у березні цього року рейдери за участю реєстратора змінили директора організації. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

Теги: #інвалідів
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