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12:08 25.01.2022

Українська Promin Aerospace домовилася про співпрацю з оператором космодрому у Північній Атлантиці

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Українська ракетна компанія Promin Aerospace оголосила про підписання меморандуму щодо взаєморозуміння з Atlantic Spaceport Consortium (ASC).

Як зазначається у повідомленні Promin Aerospace у вівторок, основна мета ракетної компанії – отримати безпечне та надійне місце запуску, з якого можна швидко здійснювати нові ітерації своїх розробок і готуватися до комерційної фази продукту.

У компанії наголосили, що підтверджуючи меморандумом відносини з таким партнером із запуску, як ASC, Promin Aerospace зможе запропонувати потенційним клієнтам надійний план виведення їхнього вантажу на орбіту.

"Співпраця з ASC є важливим кроком у розвитку Promin Aerospace... Нам потрібен партнер, який може адаптуватися. Такого партнера ми бачимо в ASC. Разом ми зможемо швидко доопрацювати пропозицію для наших клієнтів та забезпечити безперебійну роботу із запуску ракети", - наведено слова співзасновника та CEO Promin Aerospace Михайла Рудомінського в повідомленні.

Крім того, зазначили в компанії, для ASC, що базується на Азорських островах, співпраця з Promin Aerospace дасть змогу краще задовольняти вимоги клієнтів та адаптувати свої послуги й операційні процеси до нових запусків ракети.

Нова ракета Promin Aerospace пропонує запускати невеликі корисні навантаження на орбіту та обслуговувати ринки суборбітальних та орбітальних запусків. Завдяки своїй технології Promin Aerospace може гарантувати екологічність і безпеку для людей під час запуску ракет, оскільки жодні компоненти ракети не залишаються на орбіті й не потрапляють назад в океан.

Заснована у січні 2021 році українська ракетна компанія Promin Aerospace, яка розробляє надлегку ракету-носій, залучила $500 тис. від українського фонду QPDigital. Проєкт планує створити найменшу твердопаливну ракету, здатну виводити корисний вантаж на орбіту.

Atlantic Spaceport Consortium розробляє можливості експлуатації стартових майданчиків на островах в Атлантичному океані. Віддаляючи місця запуску від населених пунктів, ASC полегшує нормативний та матеріально-технічний тягар для постачальників ракет-носіїв та їх клієнтів. Консорціум також забезпечить необхідну інфраструктуру, допоміжне обладнання та засоби для інтеграції корисного навантаження та безперебійної роботи пускових установок.

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