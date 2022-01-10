Житомир має намір замістити 90% газу за рахунок ТЕЦ на трісці та RDF до 2025 року - мер

Житомир протягом наступних трьох років планує замістити 60-65% газу, який наразі споживається для опалення, за рахунок чотирьох теплоелектроцентралей (ТЕЦ), що працюють на трісці, і ще 30% - за рахунок спалювання сміття (RDF-палива), повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

"Собівартість 1 Гкал теплової енергії (ТЕЦ на трісці - ІФ) становить приблизно 1100 грн за середньої ціни в Україні 2000 грн (газові ТЕЦ - ІФ). Причому це ми ще розуміємо, що теплокомуненерго отримують пільговий газ від "Нафтогазу". Реальна ринкова ціна була б значно вищою", - повідомив Сухомлин під час круглого столу на тему централізованого опалення в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Міський голова зазначив, що зазначена вище перша ТЕЦ на трісці за грантові кошти уряду Швейцарії та бюджету міста вже запущена та виробляє електроенергію (1,1 МВт), забезпечуючи потреби комунального підприємства в е/е.

За його словами, друга потужніша ТЕЦ на трісці буде побудована за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), інші дві - приватними інвесторами у період 2022-2023 років.

При цьому третину газового балансу Житомира буде заміщено за рахунок спалювання сміття, додав мер. Він зазначив, що така модель мультиплікується у багатьох містах України, зокрема з населенням понад 100 тис. осіб.

"Кожне українське місто виробляє стільки сміття, що це фактично 30% заміщення газу в будь-якому місті. Так, у Житомирі 40 тис. тонн RDF, отриманих зі сміттєпереробного заводу, еквівалентно 20 млн куб. м газу, що є заміщенням третини балансу газу в місті", - пояснив Сухомлин.

Він також додав, що місту вдалося скоротити втрати у тепломережах до 6% за нормативного рівня, який дозволено закладати у платіжки, 12%. Водночас мер наголосив, що на першому етапі модернізації міського централізованого опалення інвестиції в ТЕЦ є ефективнішими, оскільки мережі потребують більших вкладень із меншим рівнем економії.

Як повідомлялося, перший завод із переробки сміття в Україні потужністю 85 тис. тонн на рік планують запустити у Житомирі у березні 2022 року.