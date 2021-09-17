Пресс-конференции

11:03 17.09.2021

Закон о развитии биометана может быть принят уже 5 октября – советник главы "Нафтогаза" Рябчин

2 мин читать

Киев. 17 сентября. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Верховная Рада может рассмотреть законопроект №5464 о развитии биометана во втором чтении уже на заседании 5 октября, сообщил советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродного бизнеса и Европейского "зеленого" курса Алексей Рябчин.

"Я общался сегодня с Ольгой Стефанишиной - вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции, которая планирует евроинтеграционный день в парламенте. Рассматривается возможность, что 5 октября будет второе чтение этого законопроекта, и он будет финализирован. Я также с коллегами из комитета об этом говорил", – сказал Рябчин в ходе "круглого стола" в рамках проекта Green Deal на тему "Украинский биометан: как распорядиться потенциалом биоэнергетики" в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Это предварительная информация. Но надеюсь, так оно и будет, и сейчас идет работа над правками. И действительно мы ("Нафтогаз" – ЭР) присоединились к коллегам, оператору ГТС и другим, по продвижению этого законопроекта", – добавил он.

По его словам, для "Нафтогаза" это очень важно на фоне происходящей в мире декарбонизации.

"Все топовые компании не только в Украине, но и во всем мире ставят конечной целью климатическую нейтральность. Поэтому "Нафтогаз" и принял решение развивать низкоуглеродные бизнесы: энергоэффективность, борьбу с потерями метана, биогаз, биометан – все то, что может декарбонизировать классическую нефтегазовую компанию", – отметил Рябчин.

Как сообщалось, законопроект №5464 "О внесении изменений в Закон Украины "Об альтернативных видах топлива" относительно развития производства биометана" в первом чтении Верховная Рада приняла 9 сентября.

Законопроект понятие "биометан" регламентирует как "биогаз", который по своим физико-техническими характеристикам соответствует нормативно-правовым актам о природном газе для подачи в газораспределительные и газотранспортные сети или для использования в качестве моторного топлива.

Кроме того, документ предусматривает создание реестра биометана для учета в системе, устанавливает порядок формирования гарантий происхождения биометана.

По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд куб. м в год, что соответствует 25% внутреннего потребления газа. 

Теги: #биометан #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:51 16.09.2021
"ДТЭК Нефтегаз" в I пол. увеличил выручку на 70% за счет роста добычи и цен на газ

"ДТЭК Нефтегаз" в I пол. увеличил выручку на 70% за счет роста добычи и цен на газ

15:20 10.09.2021
Биометан может появиться в наших сетях уже через два года – РГК

Биометан может появиться в наших сетях уже через два года – РГК

14:48 10.09.2021
Кабмин не контролирует ситуацию в стране и ведет Украину к энергетическому коллапсу – Тимошенко

Кабмин не контролирует ситуацию в стране и ведет Украину к энергетическому коллапсу – Тимошенко

19:08 09.09.2021
ВСУ отменил решения судов нижестоящих инстанций об освобождении "ДТЭК Захидэнерго" от уплаты тарифа на передачу при экспорте э/э

ВСУ отменил решения судов нижестоящих инстанций об освобождении "ДТЭК Захидэнерго" от уплаты тарифа на передачу при экспорте э/э

11:44 09.09.2021
Рада приняла за основу законопроект о развитии производства биометана

Рада приняла за основу законопроект о развитии производства биометана

19:02 03.09.2021
Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

14:38 03.09.2021
Украина предложила США проект по декарбонизации энергетики на $25 млрд – депутат

Украина предложила США проект по декарбонизации энергетики на $25 млрд – депутат

12:07 02.09.2021
Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

00:52 02.09.2021
США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

20:14 31.08.2021
Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Политологи видят Терехова победителем на выборах мэра Харькова

BWT инвестирует до EUR5 млн в автоматы по разливу очищенной воды

Тариф Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации в первую очередь может быть интересен предприятиям биоэнергетики – глава БАУ

Биоэнергетическая ассоциация призывает создать в Украине биотопливную биржу

Украинские шахматистки поедут на чемпионат Европы среди клубов и чемпионат мира среди женских команд

Судебное решение в пользу НЗФ в деле об отключении СЭС TIU Canada создаст в Украине опасный прецедент – адвокаты

Украинская ОТТ-платформа SWEET.TV в 2021г планирует дублировать и озвучить на украинском языке более 50 фильмов и 100 трейлеров

Украинская ОТТ-платформа SWEET.TV - за введение ответственности за просмотр пиратского контента и ограничение работы российских стриминговых сервисов на территории страны

Будущие парламентские выборы могут быть как досрочными, так и состояться после президентских выборов - политолог

Кризис в украинском коневодстве вызван незаконной сдачей в аренду земли конных заводов - ассоциация

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА