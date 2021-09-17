Закон о развитии биометана может быть принят уже 5 октября – советник главы "Нафтогаза" Рябчин

Киев. 17 сентября. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Верховная Рада может рассмотреть законопроект №5464 о развитии биометана во втором чтении уже на заседании 5 октября, сообщил советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродного бизнеса и Европейского "зеленого" курса Алексей Рябчин.

"Я общался сегодня с Ольгой Стефанишиной - вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции, которая планирует евроинтеграционный день в парламенте. Рассматривается возможность, что 5 октября будет второе чтение этого законопроекта, и он будет финализирован. Я также с коллегами из комитета об этом говорил", – сказал Рябчин в ходе "круглого стола" в рамках проекта Green Deal на тему "Украинский биометан: как распорядиться потенциалом биоэнергетики" в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Это предварительная информация. Но надеюсь, так оно и будет, и сейчас идет работа над правками. И действительно мы ("Нафтогаз" – ЭР) присоединились к коллегам, оператору ГТС и другим, по продвижению этого законопроекта", – добавил он.

По его словам, для "Нафтогаза" это очень важно на фоне происходящей в мире декарбонизации.

"Все топовые компании не только в Украине, но и во всем мире ставят конечной целью климатическую нейтральность. Поэтому "Нафтогаз" и принял решение развивать низкоуглеродные бизнесы: энергоэффективность, борьбу с потерями метана, биогаз, биометан – все то, что может декарбонизировать классическую нефтегазовую компанию", – отметил Рябчин.

Как сообщалось, законопроект №5464 "О внесении изменений в Закон Украины "Об альтернативных видах топлива" относительно развития производства биометана" в первом чтении Верховная Рада приняла 9 сентября.

Законопроект понятие "биометан" регламентирует как "биогаз", который по своим физико-техническими характеристикам соответствует нормативно-правовым актам о природном газе для подачи в газораспределительные и газотранспортные сети или для использования в качестве моторного топлива.

Кроме того, документ предусматривает создание реестра биометана для учета в системе, устанавливает порядок формирования гарантий происхождения биометана.

По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд куб. м в год, что соответствует 25% внутреннего потребления газа.