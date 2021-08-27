На протяжении 30-ти лет у Украины была благоприятная геополитическая ситуация – политолог

Киев. 27 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - На протяжении 30-ти лет Независимости у Украины была благоприятная геополитическая ситуация, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Мне кажется, эти 30 лет у нас была благоприятная геополитическая ситуация. И у меня нет уверенности, что следующие 30 лет будут такими же благоприятными… Мы часто критикуем внешнее управление, но если не будет этого влияния с точки зрения соблюдения демократических прав и свобод, гуманитарной политики, то это не самый хороший вариант. Потому что в условиях, когда ослабевает влияние либеральной гегемонии, то у многих стран возникает соблазн перейти или искать внутренние источники выживания, развития и безопасности. В самом плохом варианте может произойти переход на автократический или авторитарный режимы", – сказал Карасев на заседании "круглого стола" на тему "Тридцатая годовщина Независимости. Что показало празднование – внутренние и внешние измерения", которое прошло в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В свою очередь директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко обратил внимание на то, что в Украине за 30 лет созрели два важных "восходящих и перспективных" фактора – армия и украинство.

"Они еще не знают о своей социокультурной и политической роли. Под социокультурной ролью я имею в виду возникновение новых и совершенно удивительных для украинского самосознания таких ценностей, как гордость за страну... И я думаю, что украинская армия, набирая силы, скоро станет одним из ведущих инструментов. Второе – это такое размытое социокультурное понятие как украинство. Около 60% населения Украины приняло историю Украину, украинскую культуру и украинский язык как некое единство и главные свои ценности", – объяснил Небоженко.

При этом он подчеркнул, что наибольшим недостатком украинства является его разрыв с моральными ценностями.

"Сегодня люди в вышиванках, с прекрасным знанием украинского языка, с лампадками в руках могут быть такими ворами, что другим даже и не снилось. Вот это большая проблема – отсутствие морального стержня в украинстве", – добавил эксперт.

Вместе с тем Небоженко отметил, что фактором, сдерживающим Украину в ее развитии, является олигархат, с которым "заключает договор каждый новый президент", в то время, как институт президента "у нас полностью себя не оправдал и оказался не источником реформ, стабилизации и укрепления украинской власти, а превратился в величайший тормоз украинской политической реформы".

По мнению политолога Тараса Загороднего, главный итог 30-летия Независимости Украины заключается в создании политической нации.

"Уже есть дух нации, есть одухотворённые люди, которые ценят Независимость, украинский флаг, украинский гимн и, в том числе, украинский язык. Но вопрос в том, куда пойдет этот дух дальше. Я считаю, что концентрация должна быть вокруг модернизации страны", – отметил Загородний.

Он также убежден, что Украине необходимо преодолевать комплекс неполноценности и провинциальности, поскольку "наша армия показала, что она способна защищать страну и она противостоит России, которую просто все боятся в Европе".

С другой стороны, политический эксперт Константин Матвиенко акцентировал на том, что Украине необходимо принять новую Конституцию.

"Как по мне, новые парламентские выборы должны проходить с программами партий, которые являют собой новую Конституцию. Нашей Конституции 25 лет: в ней есть как позитивные, так и негативные моменты. Мы много шишек уже набили с этой Конституцией, но благодаря ней два Майдана состоялись и сменность власти: когда Зеленский сменил Порошенко, в этом для общества был позитив, с очки зрения динамики политических процессов. Но в целом, я согласен с тем, что Украина заворачивает к застою. Поэтому возвращаясь к новому общественному строю, нам нужна новая модерная Конституция", – сказал он.