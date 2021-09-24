Пресс-конференции

12:55 24.09.2021

Зеленский уверен, что покушение на Шефира - это цена за реформы, но реформ нет, считает политолог

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Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что покушение на его первого помощника Сергея Шефира является ценой за реформы, но реформ нет, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Мы должны выделить это - это очень важно, что президент уверен, что покушение (на Шефира - ИФ) связано с теми кардинальными реформами, которые он проводит, и что цена реформ - покушение. Так вот цена есть, а реформ нет. Такая парадоксальная ситуация", - сказал Небоженко во время "круглого стола" в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В свою очередь, политический эксперт Александр Кочетков считает, что покушение на Шефира является предупреждением. "Если пошли уже такие предупреждения со стрельбой, то у власти действительно проблемы", - добавил он.

Кроме того, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев подчеркнул, что полностью отбрасывает вариант с инсценировкой покушения на Шефира.

Теги: #шефир #политолог
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